Papiere angeschlagen!

Das primäre Zielland für die exportierten europäischen Pkws im Jahr 2024 waren die Vereinigten Staaten, die einen Anteil von 13,1 Prozent aller neu exportierten Fahrzeuge ausmachten. Die potenzielle Einführung von Zöllen seitens der Vereinigten Staaten hätte schwerwiegende Auswirkungen auf die bereits angeschlagene Automobilindustrie in Europa, insbesondere auf die Hersteller aus Deutschland. Der US-amerikanische Markt zählt für sämtliche deutsche Hersteller zu den bedeutendsten Absatzmärkten. Im Jahr 2024 wurden in Nordamerika rund 30 % der Porsche- und etwa 16 % der BMW-Fahrzeuge abgesetzt. Die Vereinigten Staaten haben bereits Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe von Stahl und Aluminium implementiert.

Seit dem Allzeithoch vom 29. Mai 2023 hat der Aktienkurs der Porsche AG in drei Wellen Kursverluste hinnehmen müssen. Vom Hoch bei 120,80 Euro hat der Kurs bis dato gut 57 Prozent auf 51,96 Euro nachgegeben. Am vergangenen Freitag, dem 21. März. 2025 wurde das Allzeittief bei 51,28 markiert. Der übergeordnete Abwärtstrend erscheint aus heutiger Sicht intakt. Die große Unsicherheit eines drohenden Handelskrieges mit den USA hängt noch immer wie ein Damoklesschwert über der Aktie. Die Markierung eines neuen Allzeittiefs innerhalb der nächsten Wochen erscheint unter diesen Voraussetzungen als mögliche Variante. Dass die Marktteilnehmer das Allzeittief bereits gesehen haben und der Kurs einen Boden ausbildet, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. Bei der Betrachtungsweise mit kürzerem Horizont könnte das aktuelle Chartbild auch als Bodenbildung interpretiert werden, nachdem aktuell die Unterstützung bei 51,40 Euro getestet wird. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 12. März 2025 sorgte nicht für einen festeren Kurs. Ein Durchbruch der Widerstandszone bei 65,62 Euro erscheint daher aus heutiger Sicht als nahezu ausgeschlossen. Unter den oben skizzierten Argumenten ist auch die Konsensschätzung für das Wachstum des Bilanzgewinns von 28 Prozent in den Geschäftsjahren 2025 bis 2027 zu hinterfragen.

Porsche AG Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Aktionäre der Porsche AG scheuen zu viel Unsicherheit, nachdem auf die Exporte in die USA ein Strafzoll von 25 Prozent droht. Mit einem Open End Turbo Short (WKN MJ4XDA) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Porsche AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,88 profitieren. Das Ziel sei bei 44,41 Euro angenommen (2,03 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 57,28 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,74 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: MJ4XDA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,31 – 1,32 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 64,71 Euro Basiswert: Porsche AG Vz. KO-Schwelle: 64,71 Euro akt. Kurs Basiswert: 51,96 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,03 Euro Hebel: 3,88 Kurschance: + 54 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.