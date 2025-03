50 Prozent Minus in einem Jahr! Novo Nordisks CagriSema überzeugt nicht!

Novo Nordisk galt lange als Vorreiter in der Adipositas-Therapie. Doch nun sorgt das vielversprechende Medikament CagriSema für Enttäuschung an den Märkten. Jüngste Studienergebnisse haben erhebliche Zweifel an der Überlegenheit des neuen Wirkstoffs aufkommen lassen – mit drastischen Folgen für den Aktienkurs des dänischen Pharmaunternehmens.

Kurssturz nach Studienergebnissen