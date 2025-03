Goldman senkt Munich Re auf 'Neutral' bei höherem Ziel

toller schrieb 26.02.25, 20:22

Ey super, wie du dich auskennst. Du kannst ja gerne eine andere Meinung haben, aber einen als Volltrottel zu bezeichnen, nur weil er nicht wie Du rein auf die Aktie setzt, ist einfach total kurzsichtig.



Ich bin mit Allianz (wo ich 6stelligen Euro Betrag an Aktien halte und nochmals je zwei 5stellige Euro Beträge an Derivaten) eigentlich bisher super damit gefahren. Mein aktueller Allianz KO liegt 359% plus (Gekauft 2.8. zu 1,92; steht jetzt bei 8,x.) und der Call bei 312% plus. Und ich habe in den letzten drei Jahren mindestes 4 mal das gleiche gemacht, eine Zeit lang die Derivate, dann verkauft, irgendwann wieder rein, und so weiter, mal umgeschichtet, wenn ausgelaufen oder der Hebel zu klein wurde.



Parallel dazu die Aktie von 191 euro aus 2021 gehalten und ausgebaut incl. Dividende.

Gleiches Thema bei SAP. Rein bei 91 Euro, dann parallel dazu ausgewählte Scheine.

AXA ebenso.

Also genau das Gegenteil von dem was Du sagst. Bei so stabilen werten wie ALV, Mürü, etc. sind die Derivate eine wunderbare Sache, wenn man meint genug in der Aktie zu haben, aber ein bisschen mehr Geschwindigkeit möchte.



Kann man auch im öffentlichen Portfolio hier sehen.



Läuft bei vielen Nebenwerten oder techwertennicht immer gut, aber bei den oben diskutierten Werten ist es nur beim Crowdstrike-Panik-Yen-Carrytrades Tag für zwei Scheine Blöd gelaufen, da muss man rechtzeitig raus, und wenn man vom Wert überzeugt ist, wieder rein. Man muss halt mit so Tagen wie FOMC in USA, oder Zinsentscheidungen umgehen können und wissen was man macht (raus oder rein oder halten).



Aber ziehe mich wieder raus, als Volltrottel.



Einfach mal nicht so pauschal urteilen sondern andere Strategien gelten lassen. Gratistip.



Ach krass, jetzt sehe ich erst, dass Du das bist Nickelchrome. Gerade von DIr hätte ich eine fundierte aussage statt so nem pauschalen (NULL)-Posting erwartet.

Du brüllst doch immer nur rein bei irgendwelchen werten, TUI/LH oder so….



Aber nix für ungut, Du hast es sicher drauf.