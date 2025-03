Bayer unter Druck nach weiterem negativen Glyphosat-Urteil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein weiterer Rückschlag in den US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hat die Aktien von Bayer am Montagmorgen belastet. Ihr Kurs fiel im frühen Handel um 5,4 Prozent auf 22,79 Euro. Damit rutschte der Kurs unter die 21-Tage-Linie. Der Mitte Dezember unter 19 Euro gestartet Erholungstrend wird nun getestet. Dessen untere Grenze verläuft im Bereich um die 22,70 Euro.

Geschworene hatten in einem Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup den Agrarchemie- und Pharma-Konzern zu knapp 2,1 Milliarden US-Dollar (1,9 Milliarden Euro) Schadenersatz verurteilt. Das teilten die Anwälte des Klägers am Wochenende auf Nachfrage mit. Die Summe beinhaltet 65 Millionen Dollar Schadenersatz sowie 2 Milliarden Dollar sogenannten Strafschadenersatz. Der Kläger macht Glyphosat für seine Krebserkrankung verantwortlich. Das Urteil fiel im US-Bundesstaat Georgia. Bayer kündigte Berufung gegen die Entscheidung an. In der Vergangenheit waren solch hohe Summen später noch deutlich reduziert worden.