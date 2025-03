DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" belassen. Eine zuletzt schwächere Geschäftsentwicklung des Modekonzerns dürfte am Markt bereits erwartet werden, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Denn Eckdaten für Dezember und Januar habe das Unternehmen bereits veröffentlicht. Der Februar sei ferner branchenweit schlecht gelaufen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 18:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 12,47EUR auf Tradegate (24. März 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.