Airbus: (Turbo)-Calls mit hohen Renditechancen bei weiterem Kursanstieg

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) trat nach ihrer steilen Aufwärtsbewegung, die im Sommer 2024 bei 127 Euro startete, in eine volatile Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 160 bis 177,36 Euro, dem 12-Monatsghoch ein. Am 24.3.25 startet die Airbus-Aktie bei 168,60 Euro in den Handelstag.

Die Erhöhung der Verteidigungsaufgaben vieler Staaten sorgt vor allem beim Geschäftsbereich „Airbus Defence and Space“ wegen der starken Marktpositionierung für steigendes Investoreninteresse. Mit einem Kursziel von 185 Euro bekräftigten die Experten der DZ Bank- ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf ihrem Weg zu diesem Kursziel demnächst zumindest auf 177 Euro zulegen kann.