Heute zum Start der neuen Woche eine Trump-Hoffnungs-Rally der Aktienmärkte: die Zölle, so ein Bericht im "Wall Street Journal", würde spezifischer angelegt sein. Was genau bedeutet das? Faktisch ist das etwas, was die zweite Reihe von Trump hofft (nicht aber der "inner circle"): dass Trump nicht alles auf einmal macht bei den Zöllen - also am 02.April nicht auch gleichzeitig noch Zölle auf Chips und Autos einführt. All das ändert aber natürlich nichts daran, dass die Zölle kommen - und dass Trump nicht weniger vorhat, als letztlich die gesamte Weltwirtschaft grundlegend umzustrukutrieren! Denn die Produktion soll zurück in die USA, die Globalisierung wird zurück gedreht. In Deutschland hingegen wird das Desaster um Friedrich Merz immer größer: die SPD will nun den "Spitzensteuersatz" erhöhen (der faktisch aber schon knapp über dem Durchschnitts-Lohn einsetzt!) und damit die Probleme weiter verschärfen. Vielleicht aber hat Merz einen anderen Plan - eine Minderheitsregierung! Wenn Merz sich jedoch weiter abzocken läßt, wird es schwer in Deutschland..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte steigen in der Hoffnung auf gezielte Trump-Zölle

2. Aktienmarkt: Trump – Ursache oder nur Katalysator für Korrektur?

Das Video "Trump-Hoffnungsrally und das Merz-Desaster in Deutschland!" sehen Sie hier..