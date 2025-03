Kultmarke Dreh und Trink hebt ab mit neuer Produktlinie CREATIONS (FOTO)

Wien (ots) - Zum ersten Mal seit 1973 erweitert die bekannte Getränkemarke Dreh

und Trink ihr Sortiment um eine völlig neue Produktlinie: Dreh und Trink

CREATIONS. Unter dem Motto "Taste the Space" hebt die Marke mit vier

galaktischen neuen Geschmacksrichtungen ab - Cosmic Coke, Gamma Bears, Candy

Clouds und Bubble Gum. Inspiriert von beliebten Süßigkeiten und ein

einzigartiges Space-Design entführen die neuen Sorten in ein intergalaktisches

Geschmackserlebnis, das Dreh und Trink in völlig neue Dimensionen bringt.



"Mit CREATIONS schlagen wir ein neues Kapitel für Dreh und Trink auf. Statt

fruchtiger Klassiker bringen wir nun Geschmacksrichtungen auf den Markt, die von

ikonischen Süßigkeiten inspiriert sind. Ein Muss für alle, die sich auf

unverwechselbare und überraschende Geschmackserlebnisse freuen, die es in dieser

Form noch nie gegeben hat", so Kurt Hofer, Geschäftsführer und Eigentümer in

zweiter Generation bei Dreh und Trink.





Die neuen Sorten sorgen für eine einzigartiges Geschmackserlebnis: Cosmic Coke

kombiniert Cola mit Zitrone und erinnert an die kultigen Colakracher-Bonbons.

Gamma Bears bringt mit seinem unverkennbaren Gummibärchen-Geschmack eine süße

Invasion aus dem All. Candy Clouds entführt in ein Universum, in dem Wolken nach

Zuckerwatte schmecken - fluffig, süß und unwiderstehlich. Bubble Gum verspricht

pure Nostalgie mit dem typischen Geschmack von Kaugummiautomaten-Kugeln und

platzenden Blasen.



Die Story hinter den CREATIONS



Dreh und Trink CREATIONS steht für den Mut, neue Wege zu gehen. Der Erfolg der

Sorte Bubble Gum, die sich schnell zu einem Publikumsliebling entwickelte,

zeigte das große Potenzial für kreative, von Süßigkeiten inspirierte

Geschmacksrichtungen. Nun folgt mit drei weiteren Sorten der nächste Schritt in

die Unendlichkeit des Geschmacks: ein spielerisches Universum voller leuchtender

Farben, dunkler Space-Hintergründe und süßer Überraschungen.



Das gesamte Konzept ist auf das Weltall ausgerichtet. Cosmic Kitten, eine

Meme-Katze, begleitet die Markteinführung und steht für den verspielten,

selbstironischen Charakter der Produktlinie. Auch die Verpackungen,

Social-Media-Visuals und Displays im Handel greifen das spacige Design mit

schwebenden Süßigkeiten und leuchtenden Farben auf.



Begleitende Marketingkampagne & Verfügbarkeit



Die Einführung der neuen Produktlinie wird durch eine breit angelegte

Social-Media-Kampagne begleitet. In Kooperation mit Influencern und kreativen

Online-Formaten setzt Dreh und Trink auf unterhaltsame Inhalte und

Community-Aktivierungen. Auch am Point of Sale wird das Konzept spürbar:

Auffällige Displays im Space-Design mit Gewinnspielaktionen bringen das neue

Geschmackserlebnis direkt in den Handel.



Die Dreh und Trink CREATIONS sind ab April in Deutschland und ab Mai in

Österreich im Handel erhältlich.



