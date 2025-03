Investition in zukunftsweisende Audiotechnologie / recalm sichert sich 3 Millionen Euro für die Expansion Ihrer Audio und Kommunikationslösungen für Maschinengeräteführer (FOTO)

Hamburg (ots) - Die recalm GmbH sichert sich im Rahmen der

Serie-A-Finanzierungsrunde ein Investment von über 3 Millionen Euro. Das

Investment erfolgt durch den IBG Risikokapitalfonds IV, gemanagt von bmp

Ventures AG, sowie durch SymbiaVC, dem Investmentarm der Barbara Peifer

Privatstiftung, sowie durch die bestehenden Investoren Silvercrown Capital SE,

dem VC-Investmentarm der Bernard Krone Holding SE & Co. KG und GREENEERING

INVEST AG. Durch die Beteiligung kann recalm die Vision, Lärm in Klang zu

verwandeln, weiter vorantreiben und einen eigenen Produktionsstandort in

Barleben bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) realisieren.



Die steigende Nachfrage und die Listung bei renommierten Maschinenherstellern

wie Sennebogen, Kaiser und Menzi Muck machen diesen Schritt erforderlich. Auf

800 Quadratmetern Hallenfläche werden künftig Einkauf, Produktion und Logistik

gebündelt. Gleichzeitig bleibt der Standort Hamburg das Zentrum für Forschung

und Entwicklung der ANCOR-Technologie. Die ANCOR-Technologie bildet die Basis

für die kontinuierliche Weiterentwicklung von recalm's Softwarelösung. Als

Erweiterung des bestehenden Produktportfolios wird die Software als

Kabinenintegrationslösung ANCOR Custom 2026mit führenden Bau- und

Landmaschinenherstellern wie z.B. Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH auf den

Markt gebracht.









"Mit der Unterstützung von SymbiaVC und bmp Ventures setzen wir in Barleben

einen Meilenstein für nachhaltige Produktion und strategisches Wachstum. Unsere

hohe Entwicklungstiefe im Hard- und Softwarebereich wird durch die eigene

Produktion optimal erweitert. So gewährleisten wir höchste Qualität bei

bestmöglichen Preisen. Diese Investition ist ein klares Zeichen für die

Marktreife und -akzeptanz unserer Produktlösung und bringt uns dem Ziel näher,

die Branche mit zukunftsweisenden Lösungen zu transformieren." - Marc von

Elling, CEO recalm.



Eike Böljes von bmp Ventures ergänzt: " In Fahrerkabinen herrscht enorme

Lärmbelästigung bei gleichzeitig steigendem Kommunikationsbedarf - diese zwei

Herausforderungen löst recalm mit dem einzigartigen Audiosystem ANCOR. Durch den

Einsatz von Active Noise Cancelling und hochwertiger Kommunikationstechnologie

werden Arbeitsabläufe optimiert und die Gesundheit der Maschinenführer

geschützt. Wir bei bmp freuen uns, recalm bei der Transformation von Bau-, Land-

und Forstmaschinen begleiten zu können."



Die Beteiligung von SymbiaVC unterstreicht die Begeisterung für die

Produktlösungen von recalm. Als zufriedener Kunde hat Pfeifer im

Materialumschlag auf Sennebogenmaschinen bereits von den Vorteilen der





