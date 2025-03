Douglas - Aktie im Rampenlicht - 24.03.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Douglas mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -41,00 % hinnehmen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Douglas von 28,50 auf 16,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Parfümeriekette kämpfe gegen eine unerwartet deutliche Eintrübung des europäischen Schönheitsmarktes, schrieb Analyst …

EQS-News: Douglas AG / Key word(s): Conference DOUGLAS Group: Conference call with the Douglas Management Board on 24 March 2025 24.03.2025 / 09:04 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Conference Call …

Douglas‘ Rückkehr an den Aktienmarkt verlief von Anfang an unglücklich. Die Aktie wurde vor einem Jahr zu 26 Euro ausgegeben - ein Level, der im Handel sofort unterboten und nie mehr erreicht wurde. Und jetzt hat sich der Kurs auch noch halbiert. Grund: eine Gewinnwarnung.