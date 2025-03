Engagement in Rüstung Deutz: Steht die Aktie vor einer neuen Rallye? Schwache Geschäftszahlen und nachlassende Rüstungsphantasien der Anleger bewegten die Deutz-Aktie am Donnerstag Richtung Süden, ehe sie am Freitag wieder kräftig aufdrehte. Steht die Aktie vor einer neuen Rallye?