DEVK-Vorstand Bernd Zens geht in den Ruhestand (FOTO)

Köln (ots) - Der langjährige DEVK-Vorstand Bernd Zens (62) geht Ende März in den

Ruhestand. Seine Zuständigkeiten werden zukünftig auf mehrere

Vorstandsmitglieder aufgeteilt. Annette Hetzenegger (59) hat bereits den Bereich

Kapitalanlagen übernommen. Gottfried Rüßmann (63) verantwortet ab April die

Rückversicherung und Dr. Michael Zons (49) kümmert sich zusätzlich um das

Schadenmanagement.



Seit 1997 hat Bernd Zens die Geschicke der DEVK Versicherungen maßgeblich mit

geprägt, seit 2002 als Mitglied im Vorstand. Der Diplom-Kaufmann und gelernte

Bankkaufmann entwickelte erfolgreich den Bereich Kapitalanlagen inklusive

Immobilieninvestitionen. Bernd Zens war außerdem international unterwegs. Er

baute die aktive Rückversicherung des Konzerns auf und förderte nachhaltig ihr

Wachstum. Zudem war er viele Jahre für die Schadenbearbeitung Sach- und HUK

verantwortlich sowie seit rund drei Jahren für Informationssicherheit und

Datenschutz.





Gottfried Rüßmann dankt Wegbegleiter



"Bernd Zens hat in herausfordernden Zeiten Außergewöhnliches geleistet", lobt

DEVK-Chef Gottfried Rüßmann. "In der Kapitalanlage und in der Rückversicherung

hat er Ergebnisse erzielt, die den Konzern gestärkt haben und eine

ausgezeichnete Basis für die Zukunft sind." Zum Abschied dankt der

Vorstandsvorsitzende seinem jahrzehntelangen Wegbegleiter: "Ich wünsche ihm

alles Gute und viel Erfolg allen, die nun seine Themen weiterführen."



Annette Hetzenegger übernimmt die gesamte Kapitalanlage



Dazu gehört Vorstandskollegin Annette Hetzenegger. Ihr hatte Bernd Zens mit

Blick auf seine Verabschiedung in den Ruhestand bereits die Zuständigkeit für

die Kapitalanlagen übertragen. Sie kümmert sich ab 1. April auch um die

Immobilienanlagen der DEVK und das Financial Risk Controlling. Ebenso sind

Informationssicherheit und Datenschutz künftig in ihrem Ressort angesiedelt.

Weiterhin dazu gehört der Bereich Zentraler Service.



Gottfried Rüßmann kümmert sich um die Rückversicherung



Gottfried Rüßmann selbst übernimmt zusätzlich zu seinen aktuellen Themen die

Verantwortung für die Rückversicherung. Hier wird es im Laufe des Jahres weitere

Veränderungen geben - spätestens, wenn er Ende 2025 selbst in Rente geht. Wer ab

2026 neuer Vorstandsvorsitzender wird, steht schon fest: Vorstandskollege

Michael Knaup (siehe Pressemitteilung (https://www.devk.de/unternehmen/presse/pr

essemitteilungen/neuer-vorstandsvorsitzender-29-11-2024) ).



Dr. Michael Zons wird neuer DEVK-Schadenchef



Neben der Kapitalanlage und der Rückversicherung ist das Schadenmanagement die

dritte große Aufgabe, die Bernd Zens in neue Hände gibt. Ab 1. April leitet Dr.

Michael Zons zusätzlich zu seinem bisherigen Aufgabengebiet den Bereich Sach-HUK

Schaden. Zuletzt war er schwerpunktmäßig als Leben-Vorstand aktiv mit der

Verantwortung für Betrieb und Leistung Leben, betriebliche Altersversorgung,

Produktentwicklung und aktuarielle Grundsatzfragen sowie

Versicherungsmathematik. Auch der Bereich Qualitätsmanagement fällt in sein

Ressort.



Bernd Zens bleibt Geschäftsführer bei hylane



Bernd Zens verabschiedet sich nach 28 Jahren allerdings nicht ganz von der DEVK.

Im Laufe der Jahre hat er viele Tochtergesellschaften mit aufgebaut und

begleitet - so auch das Start-up hylane, das Wasserstoff-Lkw vermietet. Hier

führt er weiterhin die Geschäfte: zusammen mit Co-Geschäftsführerin Dr. Sara

Schiffer. Auch einige Aufsichtsratsmandate bleiben ihm zunächst erhalten.



Weitere Vorstandsporträts finden Sie hier: https://ots.de/BajDeW



***



Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist,

hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor fast 140 Jahren von

Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im

Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von

bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000

Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige.

Insgesamt versichert die DEVK mehr als 15,0 Millionen Risiken in allen Sparten.

Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-,

fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.



Pressekontakt:



DEVK Versicherungen

Maschamay Poßekel

Riehler Straße 190

50735 Köln

Tel. 0221 757-1802

E-Mail: mailto:maschamay.possekel@devk.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36522/5997062

OTS: DEVK Versicherungen