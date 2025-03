ChangAn Automobile fördert intelligente und nachhaltige Mobilität in Europa mit Dubhe Plan 2.0 und intelligenten Fahrtechnologien

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) - ChangAn Automobile(https://www.globalchangan.com/) ("ChangAn" oder "das Unternehmen"), einUnternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, gab dieEinführung seiner neuen Energie- und intelligenten Technologien bei seinerMarkeneinführungsveranstaltung in Deutschland am 21. März bekannt. Im Rahmenseines Dubhe Plans 2.0 hat ChangAn bedeutende Durchbrüche in den Bereichenintelligentes Fahren, intelligente Vernetzung und intelligente Interaktionerzielt und damit die Entwicklung intelligenter Mobilitätslösungen beschleunigt.Diese Fortschritte sind darauf ausgerichtet, die wachsende Nachfrage nachumweltfreundlichem Reisen in Europa zu befriedigen, und bieten effiziente,kohlenstoffarme und intelligente Lösungen für eine nachhaltige Zukunft derMobilität.Seit dem Start des Dubhe Plans 1.0 im Jahr 2018 steht ChangAn an der Spitze derEntwicklung intelligenter Fahrzeuge, angetrieben von der Vision, Pionierarbeitfür die neue Ära der intelligenten Mobilität zu leisten. Im Rahmen des DubhePlans 1.0 erreichte das Unternehmen wichtige Meilensteine, wie die 100%igeFahrzeugvernetzung bei neuen Modellen ab 2020, die Integration vonFahrerassistenzsystemen in alle neuen Produkte und die Entwicklung zu einemBranchenpionier im Bereich der L3-Technologie für autonomes Fahren, für diebereits eine Zertifizierung in China vorliegt. Darüber hinaus führte dasUnternehmen sprachgesteuerte Funktionen für das Auto ein, wobei der intelligenteSprachassistent XiaoAn inzwischen 4,68 Millionen Nutzer hat.Im Rahmen des Dubhe-Plans 2.0 treibt ChangAn nun den Durchbruch in den Bereichenintelligentes Fahren, intelligente Vernetzung und intelligente Interaktion voranund gestaltet so die Zukunft der intelligenten Mobilität. Das Unternehmen hatsich zum Ziel gesetzt, "fürsorgliche, intuitive, KI-gestützte, intelligenteFahrzeuge zu liefern, die dich wirklich verstehen" - nicht nur eine Vision,sondern ein Fahrplan für die Zukunft. Unser Ziel ist es, intelligente Fahrzeugefür das neue Zeitalter zu verbreiten und zu demokratisieren, wobei wir eineDoppelstrategie aus unabhängiger Innovation und gemeinsamer Entwicklungverfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, führt ChangAn vier große intelligenteUpgrades durch, die effiziente, kohlenstoffarme und intelligenteMobilitätslösungen bieten, um die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichemReisen in Europa zu erfüllen.Ab 2025 wird ChangAn die Entwicklung nicht-intelligenter neuer Produkte