Ein Erfolgsduo für perfekte Versicherungskonzepte (FOTO)

Mannheim (ots) - Viele Selbstständige und digitale Dienstleister unterschätzendie Risiken ihres Berufsalltags - bis es zu spät ist. Tobias Vetter und seinTeam von der Vetter Consulting GmbH bieten maßgeschneiderteVersicherungslösungen, um Unternehmer vor finanziellen Einbußen zu schützen undgleichzeitig ihr Wachstum zu fördern. Zu den Top-Beratern des Unternehmens zähltHauke Andreeßen, der bei Tobias Vetter eine außergewöhnliche Karriere hinlegenkonnte. Wie er zur Vetter Consulting GmbH gefunden hat und welche Erfolge erdort feiern kann, erfahren Sie hier.Selbstständigkeit bedeutet Freiheit - und diese Freiheit bringt Verantwortungmit sich: Wer als Einzelunternehmer agiert, gestaltet seinen Weg unabhängig,muss aber auch selbst für seine Absicherung sorgen. GesetzlicheRentenversicherung, Schutz bei Krankheit oder ein Arbeitgeber, der inschwierigen Zeiten unterstützt - all das entfällt. Ein plötzlicher Ausfall durchKrankheit, ein Cyberangriff oder ein Fehler im Geschäftsalltag kann ohnepassenden Versicherungsschutz schnell zur existenziellen Bedrohung werden.Absicherung ist daher nicht nur ein Rettungsanker, sondern ein entscheidenderErfolgsfaktor, um Rückschläge zu überstehen und das eigene Unternehmennachhaltig voranzubringen. Auch beim Mitarbeiterbranding werden die Chancenguter Versicherungskonzepte oft unterschätzt. Unternehmer, die Benefits wiebetriebliche Altersvorsorge oder Zusatzkrankenversicherungen bieten, heben sichim Wettbewerb um Talente ab. Dennoch verkennen viele Selbstständige diesePotenziale - und damit einen wichtigen Hebel für langfristigen Erfolg. "Dergrößte Feind des Selbstständigen ist nicht immer die Konkurrenz", warnt TobiasVetter, Geschäftsführer der Vetter Consulting GmbH. "Es ist die Illusion, dassnichts passieren wird.""Gute Versicherungen sind das Fundament für jeden Erfolg - denn nur, wennUnternehmer sich nicht um Risiken sorgen müssen, können sie ihr volles Potenzialentfalten", erklärt Tobias Vetter, der selbst Unternehmer durch und durch ist.Mit der Vetter Consulting GmbH verfolgt er die Mission, Selbstständigen undUnternehmern nicht nur die Angst vor den Risiken zu nehmen, sondern ihnen durchkluge Absicherung den Rücken freizuhalten - damit sie sich voll und ganz auf daskonzentrieren können, was wirklich zählt: ihr Business. Vor allem digitaleDienstleister mit ihrem besonderen Bedarf an maßgeschneidertenVersicherungslösungen finden hier einen Berater, der ihre Sprache spricht.Tobias Vetter gilt in diesem Bereich als erste Adresse - und setzt dabei auf einstarkes Team. Eines dieser Teammitglieder, das diese Philosophie lebt und prägt,