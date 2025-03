Audi will elektrischen Kompaktwagen 2026 in Ingolstadt bauen

imperatom schrieb 18.03.25, 14:55

Hallo CHW987,



danke erstmal für Dein wertvolles Feedback!

Zu den einzelnen Punkten:



3) Ich sehe da nicht nur den deutschen, sondern den europäischen Markt. 2009 orientierten sich viele andere europäische Länder an der deutschen Abwrackprämie und legten vergleichbare Programme auf. Aber auch wenn man nur in Deutschland 100.000-150.000 Fahrzeuge zusätzlich verkaufen könnte, wäre das viel wert. Europäisch könnten es 400.000-500.000 zusätzliche Fahrzeuge werden, das ist schon nicht wenig. Wenn sich dabei noch die wirtschaftliche Stimmung nach oben drehen sollte, könnte es noch mehr werden. Das ist zwar alles Konjuktiv - aber wir reden hier ja auch nur über einen potentiellen "Kicker", denn schon wenn alles bliebe wie es ist, macht VW ja hervorragende Gewinne bezogen auf den Aktienkurs.



4) Ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass Trump dauerhaft Zölle gegenüber Mexiko einführen will und wird, dazu sind die Verflechtungen der beiden Länder mittlerweile eigentlich viel zu eng. Und es würde so ziemlich alle OEM treffen, nicht nur VW - spätestens bei den Zuliefererteilen. Damit würden sich Autos in den USA einfach massiv verteuern - und Trump hat heute schon eine Inflationsdiskussion an der Backe. Aber es stimmt: Im theoretischen Fall wären die Zölle natürlich schlecht.



5) Der Markt steht hier glaube ich vor einer größeren Disruption zugunsten von e-Autos. Der Benzinpreis ist in Deutschland lange nicht mehr stärker gestiegen, und wenn mal, dann eher wegen kurzfristiger Effekte. Mit der Einführung des Emissionshandels auch für Benzin im Jahr 2027 wird sich das deutlich ändern. Dann entsteht echter Preisdruck, sich ein neues Auto zu kaufen. Auf der anderen Seite die genannte Chance mit (häufig) kostenloser Betankung und gleichzeitiger Pendlerpauschale für Eigenheimbesitzer. Wenn dann noch die Prämie hinzukommt, sind das gleich drei finanzielle Faktoren, die zusammenwirken, und von denen mindestens zwei in ganz Europa wirken. Dazu kommt der technsiche Fortschritte schnelleren Ladens und immer besserer Ladeinfrastruktur auch unterwegs. Und es baut sich langsam aber sicher Vertrauen in Elektroautos auf. Insofern glaube ich hier tatsächlich an eine Marktwende, von der gute E-Auto-hersteller profitieren werden. Und da wären wir wieder bei der TOP-6. Zugegeben aber: In Indien und China wird es schwieririg bleiben für VW. Und trotz aller Schwierigkeiten verdient VW dort weiterhin Geld, macht Gewinne.



Ergo komme ich zu dem Ergebnis, dass 2025 zumindest nicht schwächer werden sollte als 2024 - und das sagt ja VW im Ausblick auch selbst. Mit gleichbleibendem Gewinn könnte ich schon hervorragend leben und hätte 20% theoretischer Aktionärsrendite bei einem KGV von 5, davon knapp 6% Dividende. Aber die bevorstehende technische und konjunkturelle Wende könnten auch relativ kurzfristig einiges an zusätzlichem Leben bringen, während die negative China-Entwicklung eher stetig verläuft; dort erwarte ich zumindest keine negativen Überraschungen mehr.