Investoren wenden sich von den USA ab und China zu

Während sich immer mehr Investoren von den Vereinigten Staaten abwenden, zeigt sich eine steigende Zuversicht in den chinesischen Aktienmarkt. Dies könnte darauf hindeuten, dass die jüngste Rallye an den chinesischen Börsen weiter anhalten könnte.

Die aktuellen Kursgewinne chinesischer Aktien könnten sich fortsetzen, erklärte Janet Perumal von Wellington Management am Rande des Milken Institute Global Investors’ Symposium in Hongkong gegenüber Bloomberg. Dies gelte insbesondere nachdem das KI-Unternehmen DeepSeek das Interesse der Investoren neu entfacht habe.

Chinesische Aktien haben in diesem Jahr, besonders in Hongkong, eine beeindruckende Erholung erlebt, angetrieben durch staatliche Maßnahmen zur Unterstützung des schwächelnden Immobilienmarktes und zur Förderung des Konsums und privater Unternehmen. Der Hang Seng Index verzeichnete einen Anstieg von fast 22 Prozent in diesem Jahr und schloss am Montag 0,9 Prozent höher bei 23.905,56 Punkten.

Perumal wies darauf hin, dass die Bewertungen chinesischer Unternehmen global gesehen immer noch erheblich niedriger sind, besonders im Vergleich zu den USA. Dies, zusammen mit der hohen Qualität und den besseren Renditen einiger chinesischer Firmen, vor allem im Internetsektor, könnte weiterhin ein attraktives Umfeld für internationale Investoren schaffen.

Der gleichen Ansicht ist auch James Sullivan von JPMorgan, der betont, dass Anleger in China weiterhin extrem niedrig positioniert seien. Aus diesem Grund und aufgrund der günstigen Bewertungen chinesischer Titel seien diese im Vergleich zu den globalen Pendants äußerst attraktiv.

Der MSCI China Index wird derzeit mit dem 13,4-fachen der prognostizierten Einjahresgewinne gehandelt, wie aus Daten von FactSet hervorgeht. Im Vergleich dazu wird der S&P 500 mit dem 20,72-fachen der prognostizierten Jahresgewinne gehandelt.

"Ich denke, dass der chinesische Markt in den nächsten vier Jahren die US-Märkte übertreffen wird, und ich glaube nicht, dass das etwas mit Trump zu tun hat. Ich denke, es hat alles mit der Ausgangsbewertung zu tun", sagte Michael Gayed, Herausgeber des "Lead-Lag Report", und führt seine optimistische Haltung vor allem auf eine "enorme Unterinvestition" in China zurück.

In jüngster Zeit mehren sich die Aussagen namhafter Vermögensverwalter, die chinesische Werte eingekauft haben, und auch immer mehr Analysten sehen Chancen in China und warnen vor Unsicherheiten in den USA. Star-Investor David Tepper hat vor gut einem Monat seine China-Investments ausgebaut und hat unter anderem Titel von Alibaba und Baidu erstanden, sowie Anteile an mehreren breit gestreuten China-ETFs.

Mitte März stufte Citi Research China auf "übergewichten" hoch, während US-Aktien auf "neutral" gesenkt wurden. Und die Deutsche Bank erklärte vor wenigen Tagen: "Wir gehen davon aus, dass der Ausverkauf an den US-Aktienmärkten noch nicht abgeschlossen ist. Da die handelspolitische Unsicherheit mindestens bis zum 2. April anhalten dürfte, gehen wir davon aus, dass sich die Positionierung weiter auflösen wird."

Fazit

Die Zuversicht in den chinesischen Aktienmarkt steigt, während sich globale Investoren vermehrt von den US-Märkten abwenden und stattdessen in China investieren. Diese Neuausrichtung der Investitionsströme wird durch niedrigere Bewertungen chinesischer Unternehmen, verbesserte staatliche Maßnahmen zur Stärkung des Konsums und der Privatwirtschaft sowie durch die politischen Unsicherheiten in den USA begünstigt.

Insbesondere die Betonung auf qualitativ hochwertigen chinesischen Firmen im Internetsektor und die signifikanten staatlichen Eingriffe zur Unterstützung des Immobilienmarktes könnten dabei eine tragende Rolle spielen, die positiven Aussichten aufrechtzuerhalten und vielleicht sogar zu verstärken.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion