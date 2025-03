EcoGraf - Technische Studie zur Herstellung von Kugelgraphit abgeschlossen

Die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK) konnte zuletzt bereits mit guten Nachrichten von ihrem Epanko-Projekt in Tansania aufwarten. Nun legt das Unternehmen von Managing Director Andrew Spinks noch einmal nach und präsentiert positive Ergebnisse einer unabhängigen technischen Studie für seine TanzGraphite Mechanical Shaping Facility in Ifakara, Tansania. Hier soll aus dem Naturgraphit von Epanko sphärisches Graphit (Kugelgraphit) hergestellt werden, eine wichtige Zwischenstufe der Produktion batteriefähigen Graphits.

Die wichtigsten Highlights der Studie sind dabei:

• In Stufe 1 werden 20.000 Tonnen Flockengraphit pro Jahr verarbeitet und eine Ausbeute von über 60 % an sphärischem Graphit (SpG) erzielt.

• Die Baukosten betragen 58,6 Mio. US$, während die Betriebskosten auf nur 419 USD pro Tonne geschätzt werden – insbesondere dank der niedrigen Strom- und Transportkosten in Tansania.

• Potenzielle Anreize für so genannte „Freie Exportzonen“ umfassen eine 10-jährige Befreiung von der Körperschaftssteuer.

• Europäische Fördermittel und Verkaufsinteressen unterstützen die Entwicklungsplanung.

• Es laufen Gespräche mit der EU-Kommission über zusätzliche Studien zur Wertschöpfung von Graphitfeinteilen, einschließlich des GreenRECARB-Produkts von EcoGraf.

• Die Anlage wird Ausgangsmaterial für EcoGraf HFfree™ Reinigungsanlagen liefern, wobei ein starkes Interesse an deren Ansiedlung in Europa besteht.

EcoGraf: Technische Studie zur Herstellung Kugelgraphit abgeschlossen

