Verhaltener Wochenauftakt - Kursrutsch bei Novo Nordisk

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,14 Prozent im Plus bei 5.431,24 Punkten. Außerhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,11 Prozent auf 8.656,54 Zähler. Dagegen fiel der Schweizer SMI um 0,44 Prozent auf 13.018,09 Punkte.

Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses steht nach wie vor das Thema US-Zölle. "Bereits in anderthalb Wochen könnte US-Präsident Trump die nächste Runde der Strafzölle einläuten. Die Hoffnung der Anleger ist, dass diese dann gezielter gegen einzelne Branchen gerichtet sind, was den Schaden in der gesamten Wertschöpfungskette des Welthandels geringer ausfallen lassen könnte", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.