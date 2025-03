RWE nähern sich Jahreshoch - Elliott macht Rückkauf-Druck

(mit mehr Details und Hintergrund)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Hoffnung der Anleger auf schnellere Klarheit beim Thema Aktienrückkäufe hat am Montag den Aktien von RWE einen neuen Anstoß nach oben gegeben. Am Vormittag zog der Kurs des Energiekonzerns nach Forderungen des aktivistischen Investors Elliott Advisors um 2,5 Prozent an auf 32,88 Euro. Nach zuletzt zwei Handelstagen Erholungsrally-Pause peilten die Aktien ihr Hoch seit September wieder an. Dieses war in der Vorwoche bei 33,50 Euro markiert worden.

Elliott fordert den RWE-Vorstand in einer Mitteilung zu mehr Entschlossenheit beim Rückkauf eigener Aktien auf. Die Amerikaner teilen darin die Enttäuschung des Marktes über den "Mangel an Klarheit" hinsichtlich einer Steigerung der Aktionärsrenditen. Analyst Javier Garrido von der Bank JPMorgan machte diese Situation am Montag dafür verantwortlich, dass die RWE-Aktie Ende der Vorwoche zwei Tage lang ihre Rally unterbrach. In der Spitze hatten die Anteile seit Mitte Februar fast 20 Prozent gewonnen.