Unternehmen in Deutschland unterschätzen Nutzen für den Vertrieb / Drei Viertel sind unsicher, ob sie in drei Jahren neue Kundengruppen bedienen werden (FOTO)

Hamburg (ots) - Unternehmen in Deutschland sind skeptisch hinsichtlich desdurchgängigen Einsatzes von KI-Agenten. Nur 25 Prozent der Entscheiderinnen undEntscheider glauben, dass sie grundsätzlich mithilfe von GenAI-Lösungenüberhaupt neue Kundensegmente bedienen werden. 41 Prozent sind überzeugt, Kundendurch die Technologie zufriedener zu machen. Das ergibt die Studie "DisruptivePotenziale - wie generative KI Geschäftsmodelle neu definiert" von Sopra Steriaund dem F.A.Z.-Institut.Virtuelle Assistenten oder Agenten, die auf generativer Künstlicher Intelligenzbasieren, gelten als neue, große Gamechanger für Serviceteams undVertriebsunterstützung. Sie kurbeln den Vertrieb an, machen das Marketingkreativer und erlauben, den Kunden hochindividualisiert anzusprechen. Möglichwird das durch die Nutzung von GenAI-Technologie. Durch sie analysieren dieAgenten unstrukturierte Daten von Social-Media-Plattformen, Suchanfragen oderfrüheren Käufen. Unternehmen können so Kunden je nach Bedarf, je nachdem wo sichKunden gerade im Kaufentscheidungsprozess befinden und welche Art von Käufernsie sind, passende Dienstleistungen und Produkte anbieten.Das Potenzial für GenAI-Agenten ist großEine Mischung aus KI-Dialogsystemen (Conversational AI) und GenAI ermöglichtzudem mehr Automatisierung im Kundenservice. Assistenzsysteme sorgen im Akkordfür fallabschließende Antworten in natürlicher Sprache. Mehr noch: Anders alsChatbots reden sie nicht nur, sie stellen sich emotional auf den Kunden ein undwerden letztlich auch tätig. Unter anderem mit KI-Technologie aus Deutschland:Tech-Anbieter wie Beam AI und Agent Inc. in Berlin sowie Cognigy in Düsseldorftragen mit ihren Lösungen dazu bei, dass Unternehmen ihren eigenen KI-Serviceund eigene virtuelle Vertriebskräfte entwickeln können. Vertrieb kann an dieserStelle als Geschäftsmodell neu gedacht werden.Potenzielle Abnehmer für die so genannte Agentic-Automation-Technologie gibt esgenug. Quer durch alle Branchen fehlen Service- und Vertriebsfachkräfte, und dieDemographie ist hier nur ein Teil der Herausforderung. Kundenanfragen bleibenliegen, da der Vertrieb sich nur noch auf A-Kunden fokussieren kann. Potenzialewerden nur unzureichend identifiziert. Es rechnete sich zudem für Unternehmenbislang nicht, beispielsweise mittels Studien nach Hinweisen auf Vorliebenbestimmter Kundengruppen und weiteren Verkaufsimpulsen zu suchen. Dafür ändernsich Vorlieben zu schnell. Das Potenzial intelligenter IT-Unterstützung, die das