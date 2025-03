Ströer peilt 2025 Umsatzplus wie im Vorjahr an - Ergebnis etwas besser Der Werbevermarkter Ströer stellt den Anlegern für das laufende Jahr eine Umsatzentwicklung wie im Vorjahr in Aussicht. Organisch - sprich um Wechselkurs- sowie Übernahmeeffekte bereinigt - dürfte der Anstieg in etwa auf dem Niveau von 2024 und …