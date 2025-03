Goldman belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro

TurboTrader3000 schrieb heute 11:54

SB 144 ensures that any pesticide registered with the U.S. EPA, and sold under a label consistent with the EPA’s standards, is sufficient to satisfy state label warning requirements. The bill also states that federally approved pesticide labels are the law and that companies cannot be subject to relentless litigation for following the law.



Darauf muss man sich konzentrieren! Das ist Logik und muss sich früher oder später durchsetzen. Eigentürlich müsste die EPA verklagt werden und nicht Bayer/Monsanto wenn Glyphosat wirklich krebserregend sein sollte.