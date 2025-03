Welche Themen CEOs und Aufsichtsräte beschäftigen und was ihnen die größten Sorgen bereitet

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - In einer Befragung von 930 Topmanagern von Unternehmen rund umden Globus, die die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2570695-1&h=4197568743&u=http%3A%2F%2Fwww.heidrick.com%2F&a=Heidrick+%26+Struggles) (Nasdaq: HSII) durchgeführt hat, wirddeutlich: Vorstandschefs und Aufsichtsräte besitzen ein nur geringes Vertrauenin die Fähigkeit ihrer Organisationen, die aktuell schwierigstenHerausforderungen zu meistern. Heidrick & Struggles veröffentlicht zum zweitenMal den "CEO and Board Confidence Monitor".58 Prozent der weltweit befragten Vorstandsvorsitzenden (CEOs) und Aufsichtsräte(Directors) geben in einer Befragung von Heidrick & Struggles an, "ökonomischeUnsicherheit und Volatilität" sei für ihr Unternehmen eines der beherrschendenThemen des Jahres 2025. In einer Liste mit 12 für die Unternehmensführung innaher Zukunft relevanten Themen (Mehrfachnennungen möglich) folgen"geopolitische Unsicherheit und Volatilität" (44 Prozent), "Veränderungen in derMarktdynamik" (37 Prozent), "Cybersecurity-Risiken" (29 Prozent) sowie "Gewinnenund Binden von Mitarbeitern" (28 Prozent). Am unteren Ende der Skala derdringlichsten Themen der CEO-Agenda befinden sich weltweit "Klimawandel" (14Prozent), "wachsende Erwartungen der Stakeholder in Bezug auf Governance undsoziale Verantwortung" (13 Prozent) sowie "Lieferketten-Disruptionen" (11Prozent).Gleichzeitig wollte Heidrick & Struggles wissen, wie hoch das Vertrauen derobersten Führung in die Fähigkeit ihrer Unternehmen ist, die 12 Top-Themenerfolgreich zu handhaben. Bei den Antworten auf diese Frage zeigt sich eineeklatante Diskrepanz. Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick &Struggles, erläutert: "Bei jenen Herausforderungen, die die Topmanager für amwichtigsten halten, trauen sie ihren Organisationen nur eine niedrigeLösungskompetenz zu. Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsräte gestehen sich damitselbst eine gewisse Ohnmacht ein." Es sind externe Faktoren, wie ökonomische undgeopolitische Brüche, die den Unternehmensführungen rund um den Globus diemeisten Sorgen bereiten, so Nicolas von Rosty weiter - "Ereignisse also, wie sieuns täglich in Atem halten, die unvorhersehbar sind und schwerwiegende Folgenfür viele Unternehmen haben können."Von den genannten drei am höchsten priorisierten Themen besitzen die CEOs dasgeringste Vertrauen, diese erfolgreich zu managen: "ökonomische Unsicherheit undVolatilität" (41 Prozent), "geopolitische Unsicherheit und Volatilität" (26Prozent) und "Veränderungen in der Marktdynamik" (35 Prozent). BeiHerausforderungen mit niedrigen Rankingplätzen hingegen halten die