3M gibt Partnerschaft mit Open Innovation Plattform H2UB bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neuss, Germany, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) - Innovationen in derWasserstoffwirtschaft vorantreibenDas Multi-Technologieunternehmen 3M und H2UB, Europas führende Plattform fürOpen Innovation innerhalb der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette, habengemeinsam einen Kooperationvertrag unterzeichnet. Im Rahmen der Partnerschaftwird 3M sein Wissen bereitstellen, um das Netzwerk mit technologischem undmarktspezifischem Know-how zu unterstützen. Zudem wird 3M sich mit H2UB über dieGesamtmarktstrategie beraten. 3M glaubt daran, dass Partnerschaften und derdamit verbundene Austausch von Wissen ein zentraler Schlüssel zu Innovation ist.Als neuer Partner der Innovationsinitiative H2UB in Essen wird 3M seineExpertise und innovativen Lösungen im Bereich der Materialwissenschafteinbringen. Bereits im vergangenen Jahr haben das Multitechnologieunternehmen 3Mund die Wasserstoffinitiative H2UB erfolgreich zusammengearbeitet, unter anderemim Bereich des Coachings von Start-ups. Das Ökosystem des H2UB diente 3M dabeials wertvolle Informationsquelle, um zusätzliche Möglichkeiten innerhalb derWasserstoffwirtschaft zu identifizieren. "3M und H2UB haben das gemeinsame Ziel,Innovationen in der Wasserstoffwirtschaft zu fördern. Wir glauben, dass wirdurch die Partnerschaft echte Fortschritte erzielen können im Ausbau dieserwichtigen Zukunftstechnologie", so Dr. Jens Eichler, hydrogen technologyarchitect im Bereich 3M New Growth Ventures."Mit 3M gewinnen wir einen starken Partner, der unser Ökosystem mit tiefgehendemMaterialwissen und innovativen Technologien bereichert und Start-ups mitpraxisnaher Expertise und marktreifen Anwendungen unterstützt. UnsereZusammenarbeit schafft die idealen Voraussetzungen, um Innovationen gezielt zubeschleunigen und schneller in die industrielle Umsetzung zu bringen", so UweKerkmann, CEO von H2UB.Bevölkerung erkennt Wichtigkeit von Wasserstoff als Energieträger an Wasserstoffwird als wichtige Komponente zukunftsfähiger Energien in Deutschland gesehen.Der erneuerbare Rohstoff birgt großes Potenzial für die Wirtschaft undzukünftige Infrastruktur, denn das Gas kann sowohl als Reaktant als auch alsEnergieträger fungieren. Die Pläne zum Aufbau des Wasserstoffkernnetzes, derzentralen H2 Infrastruktur in Deutschland, unterstreichen den Willen der Politikdas Thema weiter voranzutreiben. Laut den State of Science Insights 2025, einerrepräsentativen Studie von Morning Consult, welche im Namen von 3M durchgeführtwurde, sieht auch die deutsche Bevölkerung klares Potential in Wasserstoff alswichtigen Energieträger: 63 Prozent geben an, dass sie mehr von einemUnternehmen halten würden, welches grünen Wasserstoff verwendet, und 49 % würden