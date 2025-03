American Tungsten Corp. begrüßt Dekret des US-Präsidenten zur Steigerung der heimischen Produktion von kritischen Rohstoffen

Dieses Dekret, das durch den Defense Production Act („DPA“) und andere behördliche Organe umzusetzen ist, verfolgt den Zweck, „sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die heimische Rohstoffproduktion so weit wie möglich zu erleichtern“, und beinhaltet unter anderem folgende Schritte:

- Den Verzicht auf bestimmte DPA-Beschränkungen für Projekte mit kritischen Rohstoffvorkommen, um eine raschere Abwicklung von Genehmigungsverfahren und Finanzierungsprozesse auf Projektebene zu ermöglichen.

- Die Förderung inländischer Lieferketten für kritische Rohstoffe durch die Schaffung eines zentralen Forums für Käufer und Verkäufer kritischer Rohstoffe.

Diese Maßnahmen im Rahmen des Dekrets stehen im Einklang mit den langfristigen strategischen Plänen von American Tungsten, den Ausbau seines Vorzeigeprojekts, der Wolframmine IMA im US-Bundesstaat Idaho, voranzutreiben und eine sichere, heimische Lieferkette für Wolfram in den Vereinigten Staaten zu errichten.

Das Unternehmen hat Kontakte zum US-Verteidigungsministerium („DoD“) geknüpft und ist aktives Mitglied des U.S. Defense Industrial Base Consortium („DIBC“). Wolfram wird von der US-Regierung als kritischer Rohstoff eingestuft, da es in hochfesten Anwendungen wie in der Verteidigung, der Luft- und Raumfahrt, im Bergbau sowie in der industriellen Hochleistungsfertigung zum Einsatz kommt.

„American Tungsten wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass die Vereinigten Staaten ihre Produktionskapazitäten für kritische Mineralien im Inland möglichst rasch ausbauen müssen“, so Murray Nye, CEO von American Tungsten. „Dieses Dekret ist ein klares Bekenntnis zur amerikanischen Bergbaubranche. Aus unserer Sicht ist unser Wolframprojekt, die Mine IMA, ein zentrales Beispiel dafür, warum die Förderung kritischer Rohstoffe in den Vereinigten Staaten oberste Priorität hat und unverzüglich in Angriff genommen werden muss.“