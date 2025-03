Dax am Mittag weiter im Plus - Bayer schwach

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.035 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Bank, Rheinmetall und RWE. Am Ende ging es entgegen dem Trend für Bayer deutlich nach unten. Hintergrund dürfte ein weiteres Glyphosat-Urteil in den USA sein. Das Thema galt auf dem Parkett eigentlich schon fast als abgehakt.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0847 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9219 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,58 US-Dollar; das waren 42 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.