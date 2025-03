Für mehr Sicherheit auf jeder Fahrt / Neue Tarife und erweiterte Leistungen für maßgeschneiderte Absicherung

Düsseldorf (ots) -



- Neue Drei-Produktlinie: Basis, Komfort und Premium

- Neue Premium-Leistungen: Wartezeit-Bonus, Unfall-Sachleistung und

Unfall-Soforthilfe

- Individuelle und risikoadäquate Prämiengestaltung

- Umweltrabatte



Ob täglicher Arbeitsweg, eine Urlaubsreise oder der spontane Wochenendausflug -

Mobilität ermöglicht heute mehr denn je. Gleichzeitig bleiben unvorhergesehene

Ereignisse wie Pannen, Unfälle oder unerwartete Zusatzkosten nicht aus und

können schnell zur Belastung werden. Um Kunden und ihre Familien bestmöglich

abzusichern, hat die ARAG ihren Top-Schutzbrief umfassend überarbeitet und noch

leistungsstärker gemacht.





"Mit dem neuen ARAG Top-Schutzbrief bieten wir nicht nur schnelle Hilfe bei

Pannen und Unfällen, sondern auch eine Vielzahl an Leistungen in

unvorhergesehenen Situationen", erklärt Dr. Matthias Maslaton, Vorstandsmitglied

Vertrieb, Produkt und Innovation bei der ARAG SE. "Neben einer umfassenden

Deckung je nach gewähltem Tarif in Deutschland, Europa oder sogar weltweit,

setzen wir besonders in der Premium-Variante neue Maßstäbe: Beispielsweise mit

der Unfall-Sachleistung für beschädigte Gegenstände oder dem Wartezeit-Bonus",

ergänzt Maslaton.



Drei Produktlinie für maßgeschneiderten Schutz



Kunden können ab sofort zwischen den drei Leistungsvarianten Basis, Komfort und

Premium wählen. Der Geltungsbereich ist direkt an die gewählte Tarifstufe

gekoppelt: Während die Basis-Variante Schutz innerhalb Deutschlands bietet,

umfasst der Komfort-Tarif ganz Europa. Wer auch weltweit abgesichert sein

möchte, ist in der Premium-Variante besonders umfangreich geschützt.



Neben dem Geltungsbereich unterscheiden sich die Tarife auch in ihren

Leistungen. In der Basis-Variante sind essenzielle Services wie Pannen- und

Unfallhilfe sowie Abschleppkosten bis 350 Euro enthalten. Der Komfort-Tarif

erweitert den Schutz auf ganz Europa und übernimmt unter anderem höhere

Abschleppkosten sowie Übernachtungskosten bei einer Panne. In der

Premium-Variante profitieren Kunden von innovativen Extras und einem optimierten

Leistungsumfang.



Neue Premium-Leistungen für noch mehr Sicherheit



Die Premium-Variante des neuen ARAG Top-Schutzbriefs bietet künftig noch mehr

Sicherheit und Komfort. Dauert es länger als 90 Minuten, bis bei einer Panne

oder einem Unfall Hilfe eintritt, erstattet die ARAG mit dem Wartezeit-Bonus

einmalig 25 Euro pro Person - etwa für Verpflegung. Kommt es wegen eines Unfalls

zu schweren Verletzungen des Kunden oder einer mitversicherten Person, zahlt die

Unfall-Soforthilfe bis zu 10.000 Euro je Versicherungsfall. Neben der

Soforthilfe sichert die neue Unfall-Sachleistung zudem zerstörte oder

beschädigte Gegenstände wie etwa Smartphones, Laptops, Kindersitze oder -wagen

ab. Je nach versicherter Personengruppe erstattet die ARAG Familien die

Reparatur oder Wiederbeschaffung mit bis zu 5.000 Euro, Singles erhalten bis zu

1.500 Euro.



Individuelle und risikoadäquate Prämiengestaltung



Der überarbeitete ARAG Top-Schutzbrief berücksichtigt noch stärker individuelle

Faktoren und ist dadurch noch passgenauer möglich. Nachhaltige Mobilitätsformen

werden mit einem Umweltrabatt belohnt: So zahlen beispielsweise

ÖPNV-Ticketbesitzer, E-Auto-Fahrer und Inhaber eines Deutschlandtickets fünf

Prozent weniger. Zudem spielt der Wohnort eine größere Rolle in der

Tarifberechnung: Je nach Postleitzahl-Region wird das individuelle Risiko

berücksichtigt, sodass Kunden in weniger schadensanfälligen Gebieten von

günstigeren Prämien profitieren können.



