Berlins Skulpturen in echt nachhaltiger Mode (FOTO)

Berlin (ots)



- Skulpturen-Aktion bewirbt Berliner A-GAIN GUIDE, eine digitale Plattform für

eine nachhaltige Nutzung von Mode in der Hauptstadt

- A-GAIN GUIDE wird gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität,

Verkehr, Umwelt und Klimaschutz

- Start einer neuen Werbekampagne aus der Feder der Berliner

Nachhaltigkeitsberatung



Das Heinrich Heine-Denkmal im Volkspark, die "Drei Mädchen und ein

Knabe"-Skulpturen gegenüber des Doms, der Bärenbrunnen am Werderschen Markt und

die Skulpturengruppe 'Imaginäres Theater' am Karl-Marx-Platz hatten vergangene

Woche noch etwas anderes gemeinsam als "nur" bekannte Kunst im öffentlichen Raum

zu sein: Sie wurden eingekleidet, und zwar mit einem ganz besonderen

Kleidungsstück - einem wiederverwendeten.







GUIDE, ein Projekt des Vereins Circular Berlin, der die Kreislaufwirtschaft in

Berlin fördert. Der A-GAIN GUIDE (aus dem engl. "again" - "wieder" oder

"erneut") ist eine digitale Plattform, die die nachhaltige Nutzung von Mode in

Berlin unterstützt. Sie hilft Berliner:innen dabei, durch Reparatur, Upcycling

u.ä. die Lebensdauer ihrer Textilien zu verlängern und sie wieder und wieder zu

verwenden. Eine digitale Karte weist dafür den Weg zur passgenauen Lösung für

das jeweilige Kleidungsstück - von Repair Shops über Second Hand-Läden,

Upcycling Designer, Workshops bis hin zu Kleidercontainern im gesamten Berliner

Stadtgebiet. So kann jede:r Berliner:in ganz einfach zum Textilretter werden.



"Einer Studie des Bundesumweltministeriums zufolge kauft jede Person in

Deutschland durchschnittlich 60 Kleidungsstücke im Jahr - brauchen wir die

wirklich alle?" Die kurze Nutzungszeit von Textilien und das schnelle Wegwerfen

von Kleidung verschwenden viele wertvolle Ressourcen und produziert Berge von

Abfall, in Europa pro Kopf ca. 15 kg Textilmüll pro Jahr*. Dieser wird meist

verbrannt oder landet auf einer Mülldeponie in Ländern des globalen Südens.

Gerade Fast Fashion-Produkte aus synthetischen Materialien verschmutzen als

Plastikmüll die Umwelt. Die negativen Klimaauswirkungen könnten schon um die

Hälfte reduziert werden, wenn jedes Kleidungsstück doppelt so oft verwendet wird

wie bisher.** Wir wollen mit dem A-GAIN GUIDE erreichen, dass Textilien länger

geliebt und genutzt werden und jede:r Berliner:in schnell und einfach eine

individuelle, nachhaltige Lösung für ein Kleidungsstück findet, das sonst im

Müll gelandet wäre. Die nachhaltigste Kleidung ist die, die wir bereits

besitzen", so Arianna Nicoletti, Textile Lead Circular Berlin . "Wir freuen uns,

mit dem A-GAIN GUIDE 2.0 es Berliner*innen einfacher zu machen, ihre Kleidung Seite 2 ► Seite 1 von 2





