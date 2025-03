Xiaomi plant Mega-Aktienverkauf von 5,3 Milliarden US-Dollar

Xiaomi plant, bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar durch einen massiven Aktienverkauf zu erzielen, um in den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge zu expandieren. Das Unternehmen will demnach laut Reuters am Montag 750 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 52,80 und 54,60 Hongkong-Dollar anbieten, was einem Abschlag von 4,2 Prozent bis 7,4 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht.

Der Erlös aus dem Verkauf soll zur Beschleunigung der Geschäftsexpansion und zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verwendet werden, insbesondere um die technologischen Kapazitäten von Xiaomi zu erweitern.