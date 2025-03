Schlichter sind am Zug

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit über Einkommen und Arbeitszeiten für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommen suchen seit Montag die Schlichter nach einer Lösung. Die Schlichtungskommission unter Vorsitz des früheren hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) und des ehemaligen Bremer Staatsrats Hans-Henning Lühr habe ihre Arbeit aufgenommen, hieß es aus Kreisen der Tarifparteien.

Die Kommission soll binnen einer Woche einen Kompromiss finden. Sie tagt vertraulich an einem unbekannten Ort. Liegt eine Einigungsempfehlung vor, verhandeln wieder die Tarifparteien. Voraussichtlich passiert dies am 5. April. Während der Schlichtung gibt es in diesem Tarifkonflikt keine Warnstreiks.