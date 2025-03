So vermeiden kleine Unternehmen typische Zeitfresser (FOTO)

Hannover (ots) - Zeit ist Geld - das gilt besonders im Vertrieb. Doch gerade

kleine Unternehmen kämpfen häufig mit ineffizienten Prozessen und

organisatorischen Hürden. Der Arbeitsalltag wird schnell von Ablenkungen und

vermeidbaren Verzögerungen dominiert, die wertvolle Ressourcen verschlingen und

den Vertriebserfolg schädigen.



Viele kleine Unternehmen unterschätzen, wie sehr einfache Optimierungen im

Zeitmanagement ihre Effizienz steigern können. Ob unklare Prioritäten,

überflüssige Meetings oder mangelhafte Tools - es gibt durchaus praktische

Tipps, um den Arbeitsalltag im Vertrieb gezielt zu entschlacken und die

Produktivität nachhaltig zu steigern. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie kleine

Unternehmen typische Zeitfresser identifizieren und eliminieren können.





Aufgaben priorisieren



Wenn eine Vielzahl an Aufgaben ansteht, kann schnell der Überblick verloren

gehen. Um das zu vermeiden, hilft es, Wichtiges von weniger Wichtigem zu trennen

und eine Prioritätenliste zu erstellen. So lassen sich die Aufgaben in einer

sinnvollen Reihenfolge erledigen.



Eine optimale Unterstützung hierbei bietet ein digitales CRM-System. Es weist

Aufgaben automatisch zu, ermöglicht, Kundenlisten mit eindeutigen Prioritäten zu

strukturieren und Leads sowie Bestandskunden klar im Blick zu behalten und

nachzuverfolgen. So bleiben wichtige Kontakte bestehen. Ein CRM-System hilft

zudem dabei, den Zeitaufwand für die Bearbeitung von Aufgaben auf das Nötigste

zu reduzieren.



Dokumentation digitalisieren



Mitunter ist es im Vertrieb kleiner Unternehmen noch üblich, Kundengespräche und

andere wichtige Termine manuell zu dokumentieren. Das dauert lange und es

entstehen schnell Fehler - besonders, wenn die Zeit ohnehin knapp bemessen ist.

Zudem sind handschriftliche Notizen unübersichtlich und erschweren die Suche

innerhalb der Dokumentation. Ebenso die Übertragung in digitale Tools bedeutet

unnötige Arbeit.



Abhilfe kann auch hier ein CRM-System schaffen, das über Funktionen verfügt, mit

denen Aufzeichnungen aus Gesprächen digital gespeichert und mit den Kundendaten

verbunden werden können. Dadurch lassen sich Ergebnisse aus Gesprächen schnell

und unkompliziert aufrufen, offene Aufgaben sind besser nachzuverfolgen und die

interne Zusammenarbeit wird erleichtert.



Die Vorteile von Kennzahlen



Zu den wesentlichen Tätigkeiten im Vertrieb gehört es, die Performance

kontinuierlich zu messen, um zu prüfen, welche Maßnahmen erfolgreich sind und

welche nicht. Das erfolgt mithilfe von Kennzahlen. In kleinen Betrieben gibt es

allerdings oftmals keine automatisierte Erfassung und Auswertung dieser Zahlen,

sodass unnötig Zeit verstreicht, bis die Daten analysiert werden können.



Mit dem automatischen digitalen Tracking der wesentlichen KPIs können

Unternehmen die monatliche Umsatzentwicklung verfolgen, Abschlussquoten erfassen

und die Menge der täglichen Kundenkontakte beobachten. So lassen sich

Verbesserungspotenziale sofort erkennen, ohne viel Zeit mit der Auswertung von

Analysen verbringen zu müssen.



Einfache Ansätze zur Zeitersparnis



Neben digitalen Lösungen wie einem CRM-System gibt es zahlreiche einfache und

effiziente Maßnahmen, um wertvolle Zeit einzusparen. Ein erster Schritt ist die

Analyse von Arbeitsprozessen, die unnötig viel Zeit in Anspruch nehmen. Dazu

zählt beispielsweise der langwierige E-Mail-Verkehr, der oft schneller und

unkomplizierter per Telefon oder Chat erledigt werden kann.



Auch die Anzahl von Meetings sollte nur auf Zusammenkünfte beschränkt werden,

die effizient sind und einem konkreten Ziel dienen. Eine klare Struktur der

Tagesordnung und Zeitlimits helfen außerdem dabei, sich produktiver

auszutauschen. Des Weiteren gelten standardisierte Vorlagen als wertvolle Tools

der Zeitersparnis, um regelmäßige Aufgaben wie das Schreiben von Angeboten oder

E-Mails zur Nachverfolgung zu erleichtern.



