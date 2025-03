Anixa Biosciences erhält Zulassungsbescheid vom USPTO für Impfstoff gegen Eierstockkrebs

SAN JOSE, Kalifornien, 24. März 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das United States Patent and Trademark Office (USPTO) einen Zulassungsbescheid (Notice of Allowance) für eine wichtige Patentanmeldung für seine Impfstofftechnologie gegen Eierstockkrebs erteilt hat. Das Patent umfasst weitreichende Ansprüche in Bezug auf Methoden zur Auslösung einer Immunantwort, die auf den Rezeptor des Anti-Müller-Hormon, Typ II (AMHR2) abzielt, das ein vielversprechendes Ziel für die Prävention und Behandlung von Eierstockkrebs darstellt.