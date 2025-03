Deutsche Bank auf Hoch seit 2015 - RBC mit hohem Kursziel

toller schrieb 17.03.25, 20:56

So, will nicht mit Zuviel Risiko in den morgigen (Abstimmungstag) gehen, habe grad nochmal 16% meiner ursprünglich gehaltenen Menge (bzw. 25% der aktuellen Menge) des am Freitag verfallenden Optionsscheins verkauft, 522% gewinn. Bis zum grossen Verfallstag darf da nichts mehr anbrennen, schauen wir mal wie morgen die Abstimmung ausgeht.



Nicht zuletzt (also neben Grundüberzeugung von CoBa als gutem Wert, und neben Übernahmespekulation) war damals bei Kauf der Derivate auch die vielschichtige Art der Diskussion hier ausschlaggebend. Es gibt ja einige hier, die ganz offen die Scheine schreiben, die sie halten, und wenn man entsprechend mitliesst, dann sind das überwiegend auch echte Angaben, nicht so wie mancherorts bloßes Marktgeschrei.



Danke für einen sehr informativen Thread hier!.