Cherry Aktie im Fokus Cherry in der Krise. Jetzt spricht CEO Oliver Kaltner Klartext! In der neuesten Folge unseres Podcasts ist Oliver Kaltner, CEO von Cherry, unser Gast. Im ersten Teil unseres Gesprächs gibt er spannende Einblicke in die Welt von Cherry und stellt das Unternehmen sowie sich selbst vor. Wir sprechen über die Herausforderungen, denen Cherry in den letzten zwei Jahren seit seinem Amtsantritt begegnete, wie er und die Firma damit umgegangen sind und beleuchten die Rahmenbedingungen, mit denen mittelständische Unternehmen aktuell zu kämpfen haben.