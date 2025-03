Novo Nordisk sichert sich Rechte an Gewichts- und Diabetesmittel

Ich habe hier einen Chart von 2017-2025, der die deftigsten Korrekturen zeigt.(Monatsbasis)Interessant dabei ist, dass wir seit damals, mit einer Ausnahme, keine Korrektur in der aktuellen Größenordnung hatten, so dass wir hier durchaus von einer Art Einmaligkeit sprechen können, angesichts dessen, dass sich in diesem Zeitraum alle wichtigen Fundamentaldaten permanent zweistellig steigern konnten, so dass der Begriff "kerngesundes Unternehmen" vollumfänglich angebracht scheint. Und ja, der Markt aka viele Analysten hatten bessere als die jetzt gelieferten Studienergebnisse erwartet, die dann für diesen deftigen Abverkauf führten. Gleichzeitig ist die Aktie die Monate davor viel zu ambitioniert nach Norden gelaufen, so dass hier mit einer ausgedehnten Korrektur zu rechnen gewesen ist, womit wir bei dem Punkt wären, den Aktionäre seit Jahrzehnten kennen und den man, liquide Mittel vorausgesetzt, für einen günstigen Einstieg aka Nachkauf nutzen könnte, so man weiterhin an den langfristigen Erfolg des Unternehmens glaubt, was für mich selbst außer Frage steht. Der Punkt ist, dass Aktien in der Regel ihrem inneren Wert oft genug viel zu weit davonlaufen, um dann (gespiegelt) dieselbe Übertreibung in eine massive (übertriebene) Korrektur münden lässt.Ob man diese dann nützt, muss dann von jedem selbst entschieden werden, da jeder von uns unterschiedliche Rahmenbedingungen bez. seines Portfolios hat. Und natürlich muss so eine massive Korrektur keinesfalls die Voraussetzung für einen Outperformer über die nächsten Jahre bedeuten. Das Ding ist nur, dass alle bekannten Fundamentaldaten im grünen Bereich sind und eine weniger günstige Studie ja keinesfalls festlegt, dass diese Medikation am Markt weniger nachgefragt sein wird, womit nicht wenige Analysten rechnen, deren Meinung ich keinesfalls teile. Bei all dem sollte man nie aus den Augen verlieren, dass Novo Nordisk seine Produkte permanent "verbessert" und diese ja längst nicht nur eines, sondern mehrere gesundheitliche Probleme mindert und wir davon ausgehen können, dass die Produktpalette über die nächsten Jahre mehr und mehr auf Pillenform geändert werden kann und wohl auch wird, was in meinen Augen ein zusätzlicher Gamechanger wäre.Genau so sieht eine Gewinneraktie aus und so einen Chart bekommt kein Unternehmen hin, welches permanent mehr verspricht, als es am Ende liefern kann. Wenn ich also daran glaube, dass diese Rahmenbedingungen auch jetzt noch gültig sind, ist die Frage pro/kontra NN faktisch schon beantwortet. In welche Handlung das dann am Ende mündet, muss jeder selbst entscheiden.