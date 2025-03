DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 dänischen Kronen belassen. Wenn die US-Gesundheitsbehörde FDA feststelle, dass Novo Nordisk mit dem Abnehmmittel Semaglutide die Nachfrage befriedige oder gar übertreffe, dann stelle sich mit Blick auf schwache Trends der Dänen bei den Verschreibungen die Frage, ob diese nicht Ausdruck einer schwachen Nachfrage seien, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine solche Schlussfolgerung wäre beunruhigend, so der Experte./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 69,70EUR auf Tradegate (24. März 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 900

Kursziel alt: 900

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m