BYD: Rekordgewinn!

Das Unternehmen überholte 2024 mit einem weiteren Rekord von 4,25 Millionen verkauften Fahrzeugen Volkswagen und führte damit den chinesischen Markt an. BYD hat auch den Wettbewerb durch Einführung günstigerer Modelle angeheizt und war an der Spitze des seit zwei Jahren andauernden Preiskriegs im weltgrößten Automarkt.

Kürzlich hat BYD den Markt mit einer neuen Technologieplattform für das Laden von Elektroautos und durch die Bereitstellung intelligenter Fahrfunktionen ohne zusätzliche Kosten für die meisten seiner Modelle aufgewühlt.

Die Verkäufe von Autos und verwandten Produkten machten 79,4 Prozent der Betriebseinnahmen des Unternehmens aus und erzielten eine Bruttogewinnmarge von 22,3 Prozent, was eine Steigerung von 1,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Anfang des Monats gab BYD bekannt, 5,59 Milliarden US-Dollar durch einen aufgestockten primären Aktienverkauf eingenommen zu haben, wobei die Erlöse in Forschung und Entwicklung sowie die internationale Expansion investiert werden sollen. Das Unternehmen erwägt, in Deutschland eine dritte Produktionsstätte in Europa zu errichten.

Die Aktie von BYD hat seit Jahresbeginn in Hongkong um 51 Prozent zugelegt und erreichte kürzlich fast ein Allzeithoch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion