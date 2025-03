Push- und Pull-Marketing für KMU

Zürich (ots) - localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU",

wie Push- und Pull-Marketing funktionieren und welche digitalen Lösungen dabei

helfen.



Werbung ist nicht gleich Werbung - es gibt verschiedene Strategien, um Kundinnen

und Kunden zu erreichen. Zwei Ansätze sind das Push- und das Pull-Marketing.





Push-Marketing bedeutet, dass Werbebotschaften aktiv verbreitet werden, ohne

dass die Zielgruppe danach sucht. Beispiele sind Online-Anzeigen, TV- oder

Radiowerbung. Diese Form eignet sich besonders, um neue Produkte bekannt zu

machen und gezielt Aufmerksamkeit zu erzeugen.



"Im Gegensatz dazu setzt Pull-Marketing darauf, dass Kundinnen und Kunden im

Internet aktiv nach einem Produkt oder einer Dienstleistung suchen. 93 % der

Menschen gehen so vor", betont das localsearch-Team. Unternehmen mit einer

starken Online-Präsenz und guten Inhalten werden hierbei leichter gefunden und

sind klar im Vorteil.



localsearch bietet KMU passende Lösungen



Die richtige Marketingstrategie hängt vom Ziel ab. "Pull-Marketing ist wichtig,

um langfristig von potenziellen Kundinnen und Kunden gefunden zu werden.

Push-Marketing sorgt hingegen für Sichtbarkeit und Reichweite", erklären die

Experten von localsearch.



Push-Marketing - aktive Werbung an Zielgruppen senden:



- Online-Werbeanzeigen (https://www.presseportal.de/pm/125003/5843206) (z. B.

digitale Werbekampagnen mit MyCAMPAIGNS

(https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mycampaigns/) )

- Social Media Ads (https://www.presseportal.de/pm/125003/5851643)

- Display-Werbung

- Newsletter-Marketing

- TV- und Radiowerbung



Pull-Marketing - gefunden werden, wenn Kundschaft sucht:



- Suchmaschinenoptimierung (SEO) (https://www.presseportal.de/pm/125003/5834251)

- Content-Marketing (z. B. Blogbeiträge, Ratgeber)

- Optimierte Branchenprofile (z. B. mit digitalONE

(https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) )

- Lokale Verzeichnisse und Online-Präsenzen (z. B. mit digitalPLUS

(https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalplus/) )



Online-Werbelösungen (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/) wie

digitalONE, digitalPLUS und MyCAMPAIGNS von localsearch helfen KMU, über

verschiedene digitale Kanäle präsent zu sein und neue Kundschaft zu erreichen.

KMU erhalten damit leistungsstarke Werkzeuge, um ihre digitale Präsenz gezielt

auszubauen. Suchmaschinenoptimierung und Online-Verzeichnisse sorgen dafür, dass

sie besser gefunden werden (Pull), während digitale Werbekampagnen eine präzise

Ansprache neuer Kunden ermöglichen (Push). So lassen sich beide Ansätze perfekt

kombinieren - gefunden, gesehen, gebucht, gekauft, geliked.



Über localsearch



https://www.localsearch.ch/ (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer

Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet

Buchungsplattformen ( https://www.local.ch/ , https://search.ch/ ,

https://www.renovero.ch/de/ ), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen

auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu

gewinnen.



Pressekontakt:



localsearch (Swisscom Directories AG)

Stefan Wyss, Head of Communications

T +41 58 262 76 82

mailto:stefan.wyss@localsearch.ch



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125003/5997363

OTS: localsearch