COSRX begeistert mit exklusiven Angeboten während der Amazon Spring Deal Days 2025

Berlin, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) - Der Frühling ist da - die perfekte

Zeit, um die Hautpflegeroutine aufzufrischen. COSRX, die international gefeierte

K-Beauty-Marke, bekannt für hochwirksame und gleichzeitig erschwingliche

Pflegeprodukte, bietet im Rahmen der Amazon Spring Deal Days 2025 eine besondere

Gelegenheit, die beliebtesten Produkte der Marke zu entdecken.



Vom 25. bis 31. März profitieren Amazon-Kund*innen in Deutschland von Rabatten

von bis zu 74 % auf ausgewählte Bestseller von COSRX - perfekt, um die Haut

intensiv zu pflegen, mit Feuchtigkeit zu versorgen und auf natürliche Weise zum

Strahlen zu bringen.





Im Fokus der Aktion stehen unter anderem diese Highlights:- Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K?maas=maas_adg_8EED7EBDAAFE3C13D78F88F8B2144ABC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) :Eine ultraleichte, tiefenwirksame Essenz, die die Hautbarriere stärkt und dieElastizität verbessert. Ideal auch als Primer für ein ebenmäßiges Make-up, inKombination mit Foundation für einen dewy Glow, oder zur Feuchtigkeitspflegenach dem Sonnenbad.- Advanced Snail Peptide Eye Cream (https://www.amazon.de/dp/B07ZRF416W?maas=maas_adg_09CB97469FDA3F4BC3AA41C092C8D2B3_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) : Eineleistungsstarke Augenpflege, die gezielt Augenringe reduziert, Schwellungenmildert und feine Linien glättet, während sie einen strahlenden, gesundaussehenden Teint fördert. Die seidige Textur lässt sich mühelos auftragen undminimiert unnötiges Ziehen an der empfindliche Augenpartie. Vielseitigeinsetzbar, kann sie auch auf Bereichen wie den Lachfältchen und dem Halsangewendet werden.- Advanced Snail 92 All in one Cream: (https://www.amazon.de/dp/B01LEJ5MSK?maas=maas_adg_0222A5FA3AAB3F182BDDCF624095587A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Diese reichhaltige Feuchtigkeitscreme beruhigt die Haut, spendet intensivFeuchtigkeit und sorgt für ein pralles, frisches Hautbild. Sie kann auch alsPrimer vor dem Make-up verwendet werden und sorgt für eine glatte, makelloseBasis.- The 6 Peptide Skin Booster Serum (https://www.amazon.de/dp/B0CCJ3SRB9?maas=maas_adg_D485F2F5E2062AD437C9108965A9ECB1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) : Eininnovatives Serum mit sechs Peptiden zur Förderung einer jugendlich straffenHaut. Eine begeisterte Nutzerin berichtet nach einem Monat Anwendung: "Ichsehe 15 Jahre jünger aus! Meine Haut ist straffer und strahlt von innen."Perfekt als erster Schritt in der täglichen Skincare-Routine.- The Alpha Arbutin 2 Discoloration Care Serum (https://www.amazon.de/dp/B0DGG3MMJX?maas=maas_adg_1FFBBC49D43ED7D1A5E2F3D13D543BB1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) : Ein hochkonzentriertes Serum zur Minderung von Pigmentflecken und