DEXIS stellt seine neuesten Innovationen auf der IDS 2025 vor

QUAKERTOWN, PA / ACCESS Newswire / 24. März 2025 / DEXIS , der international führende Anbieter von dentalen Bildgebungstechnologien, freut sich, seine Teilnahme an der International Dental Show (IDS) 2025 in Köln (Deutschland) bekannt zu geben.

Dazugehöriges Bild

Das Unternehmen wird neue Technologien innerhalb des digitalen DEXIS-Ökosystems präsentieren - einer KI-gestützten Plattform, die jeden Schritt des digitalen Workflows von der Diagnose bis zur Auslieferung verbindet. Das Ökosystem führt künstliche Intelligenz (KI), 2D- und 3D-Bildgebung, intraorale Scans, Diagnose und Behandlungsplanung in einer integrierten Lösung zusammen, die die einzelnen Prozesse rationalisiert und die Produktivität steigert.

„Wir freuen uns, den IDS-Teilnehmern einen ersten Blick auf einige unserer neuen Technologien zu gewähren“, so Robert Befidi, President von DEXIS. „Alle unsere Innovationen sind darauf ausgerichtet, den Umgang mit Patienten zu verbessern und Zahnarztpraxen effektiver und effizienter zu machen. Wir sind bestrebt, unsere Produkte Zahnärzten an die Hand zu geben und die Möglichkeiten unserer neuen Technologien zu demonstrieren.“

Zu diesen Innovationen gehören auch einige spannende Updates des DEXIS-Portfolios für intraorale Scans. Die Besucher werden einen exklusiven ersten Blick auf den in der Entwicklung befindlichen neuen Intraoralscanner Imprevo erhalten. Dank eines eleganten neuen Designs, komplett überarbeiteter Hardware und KI-gestützter Algorithmen wird Imprevo das neue hochleistungsfähige Aushängeschild des DEXIS IOS-Portfolios werden.

In einer Vorschau wird auch die neueste Version von IS ScanFlow, der Software für die Reihe der DEXIS-Intraoralscanner, IS ScanFlow 2.0, die mit einem neuen Smile Visualizer-Tool ausgestattet ist, vorgestellt. Mit diesem Tool können Zahnärzte ihren Patienten ein realistisches Bild ihres Lächelns vor und nach der Behandlung geben, was ihnen hilft, Behandlungsempfehlungen zu visualisieren und besser zu verstehen.

DEXIS wird außerdem Updates des ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D EX präsentieren, der in Kürze auch kephalometrische Aufnahmen ermöglichen wird. Die neue Kephalometrie-Modalität, die sich durch das patentierte ORTHOceph Plus-Design des Unternehmens auszeichnet, bietet die erforderlichen Protokolle wie laterale und pädiatrische laterale Projektionen, posterior-anteriore-Projektionen und Carpus-Aufnahmen* - und das alles mit kurzen Aufnahmezeiten und begrenzter Strahlendosis.