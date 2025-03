Silver Storm reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für den Silberminenkomplex La Parrilla im mexikanischen Bundesstaat Durango ein

Toronto, Ontario, 24. März 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | OTC: SVRSF | FWB: SVR) gibt bekannt, dass es einen unabhängigen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) mit dem Titel „Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico“ mit Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2024 (der „technische Bericht”) eingereicht hat. Im technischen Bericht wird die Mineralressourcenschätzung für den zu 100 Prozent unternehmenseigenen Silberminenkomplex La Parrilla in Durango, Mexiko, aktualisiert.