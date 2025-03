Herstellung von Silberschmuck, Tonskulpturen und Scherenschnitt

YULIN, China, 24. März 2025 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht vom Yulin Media Center:

2024 wurde das chinesische Neujahrsfest offiziell in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen. Heutzutage haben mehr als 20 Länder auf der ganzen Welt das chinesische Neujahrsfest als offiziellen Feiertag anerkannt, der von einem Fünftel der Weltbevölkerung gefeiert wird. In der Stadt Yulin in der Provinz Shaanxi, einer Festung der Großen Mauer mit einer tausendjährigen Geschichte, einem wichtigen Posten an der Seidenstraße, verschmolzen die Kulturen der chinesischen Nationalitäten, die Menschen erleben einzigartige festliche Bräuche und volkstümliche Fertigkeiten für Generationen des immateriellen Kulturerbes der Welt.