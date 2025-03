"Buy the dip" bei diesen Tech-Aktien, sagt die Bank of America

Analog Devices

Bei Analog Devices sollten Anleger laut Analyst Vivek Arya die Kursverluste nutzen. Nach Gesprächen mit dem Management sieht er das Unternehmen optimal für Wachstum positioniert. Analog Devices zeigt sich optimistisch für eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2025, insbesondere im Automobil- und Industriesektor.

Die Aktie bleibt laut Bank of America eine der besten Anlageideen im Analog-Segment. Zudem sei das Unternehmen nur minimal von der aktuellen Zollunsicherheit betroffen. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um 4,6 Prozent gefallen. Kurziel ist 250 US-Dollar.

Marvell Technology

Auch für Marvell Technology sieht Arya zahlreiche positive Impulse. Nach Gesprächen mit CEO Matt Murphy zeigt sich die Bank optimistisch, insbesondere mit Blick auf die Wachstumsaussichten im Rechenzentrumsgeschäft. Die Marktgröße für dieses Segment könnte auf 100 Milliarden US-Dollar steigen.

Zudem könnte das Unternehmen beim Analystentag im Juni seine langfristigen Wachstumsprognosen anheben. Die Aktie ist in diesem Jahr bereits um 37 Prozent gefallen, bleibt jedoch weiterhin attraktiv. Kursziel ist 120 US-Dollar.

AppLovin

Die Aktie von AppLovin sei derzeit zu günstig, um sie zu ignorieren, so Analyst Omar Dessouky. Nach Gesprächen mit dem Management hält er die positive Investment-These für zunehmend überzeugend. Das Unternehmen profitiert von steigenden digitalen Werbeausgaben und verfügt über einen klaren First-Mover-Vorteil. Trotz jüngster Short-Seller-Berichte und Marktvolatilität bleibt die langfristige Perspektive laut Dessouky intakt.

Das Unternehmen wird als eine günstig bewertete Alternative zu Google und Meta gesehen, mit hoher Profitabilität und starkem Wachstumspotenzial im Bereich künstliche Intelligenz. Die Aktie ist in diesem Jahr bislang um knapp fünf Prozent gefallen. Kursziel ist 580 US-Dollar.

Die Bank of America sieht in diesen Technologiewerten eine attraktive Kaufgelegenheit: "Buy the dip". Die jüngsten Rücksetzer sieht sie als übertrieben an. Besonders Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial in den Bereichen Halbleiter, Rechenzentren und künstliche Intelligenz dürften langfristig profitieren, so die Bank.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

