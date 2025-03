MicroVision ernennt Branchenveteran zum CTO

REDMOND, WA / ACCESS Newswire / 24. März 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein Technologiepionier, der fortschrittliche Wahrnehmungslösungen für Autonomie und Mobilität anbietet, gab heute bekannt, dass Glen W. DeVos, ein Branchenveteran und Technologieführer, als Chief Technology Officer in das Unternehmen eintreten und die globale Technik- und Produktstrategie von MicroVision leiten wird. DeVos wird CEO Sumit Sharma unterstellt sein.

„Wir freuen uns sehr, dass Glen das MicroVision-Team verstärkt“, sagt Sumit Sharma, Chief Executive Officer von MicroVision. „Angesichts seiner über drei Jahrzehnte langen Erfahrung verfügt Glen über ein tiefgreifendes Verständnis der technologischen Lösungen, die führende Industrie- und Automobilunternehmen bei der Entwicklung und Verfeinerung ihrer Angebote und Strategien benötigen. Seine Einblicke, sein Fachwissen und seine Führungskompetenzen werden dazu beitragen, dass MicroVision seine innovativen Software- und Hardware-Technologien dazu einsetzen kann, um die Wahrnehmungslösungen bereitzustellen, die für Fortschritte in den Bereichen Autonomie und Mobilität erforderlich sind.“

„Ich freue mich sehr darauf, MicroVision beizutreten und als Teil des Führungsteams zur Forcierung der Markteinführungsstrategie des Unternehmens beizutragen“, so DeVos.

DeVos ist eine erfahrene Führungskraft und hat seine Karriere der Entwicklung und Bereitstellung von Technologien und Lösungen im Automobil- und Industriemarkt mit Schwerpunkt auf Autonomie und Mobilität gewidmet. Seit 1992 bekleidete DeVos bei Aptiv und dessen Vorgängerunternehmen Delphi Automotive verschiedene Funktionen in der Geschäftsführung und im Technologiebereich, unter anderem als Chief Technology Officer von Aptiv und President des Geschäftsbereichs Advanced Safety and User Experience. Seine umfangreiche Erfahrung in der Leitung großer globaler Teams und der erfolgreichen Einführung hochkomplexer Software- und Hardware-Plattformen wird für das Wachstum von MicroVision von großem Nutzen sein.

Über MicroVision

MicroVision fördert die weltweite Einführung innovativer Wahrnehmungslösungen, um Mobilität und Autonomie sicherer zu machen. Dank der hervorragenden Ingenieurkompetenz in Redmond, Washington und Hamburg, Deutschland, entwickelt und bietet MicroVision eine integrierte Lösung, die auf seinem Wahrnehmungs-Softwarepaket aufbaut und Anwendungssoftware integriert und Daten aus differenzierten Sensorsystemen verarbeitet. Die firmeneigenen Technologielösungen von MicroVision bieten verbesserte Sicherheit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, einschließlich Robotik, automatisierte Lagerhaltung und Landwirtschaft, sowie für die Automobilindustrie, wobei es fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren beschleunigt, und für militärische Anwendungen. MicroVision ist tief in der MEMS-basierten Laserstrahlabtastungstechnologie verwurzelt, die MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen integriert, und verfügt über das Fachwissen, um sichere Mobilität in der Geschwindigkeit des Lebens zu ermöglichen.

