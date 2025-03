Paul Hartmann - Aktie mit schönem Signal

Paul Hartmann meldet ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 und strebt für 2025 weitere Ergebnisverbesserung an. Die Aktie befindet sich in einer charttechnisch reizvollen Situation. Inzwischen wurde auch die massive Widerstandslinie bei 234 Euro überwunden, was für den weiteren Kursverlauf, aus technischer Sicht, ein gutes Zeichen ist. Weiterlesen