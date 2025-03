Asklepios startet ersten Drohnen-Linienflugbetrieb für Laborproben (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Seit dem 24. März gibt es regelmäßige Flüge von der Asklepios BlomenburgPrivatklinik in Selent zur Asklepios Klinik Bad Oldesloe und zurück- Kooperationspartner des Asklepios Labordienstleisters MEDILYS ist das Start-upJedsy aus der SchweizDie Asklepios Kliniken setzen neue Maßstäbe im Bereich der medizinischenLabortransporte. Nach kürzlich erfolgter Genehmigung durch dasLuftfahrt-Bundesamt und einer Reihe von Testflügen sind am 24. März 2025erstmals in Deutschland Drohnenflüge zwischen Kliniken in den Regelbetriebgegangen: von der auf Psychiatrie ausgerichteten Asklepios PrivatklinikBlomenburg in Selent zur Asklepios Klinik Bad Oldesloe (ca. 60 km Luftlinie jeStrecke). Die Asklepios Klinik Bad Oldesloe verfügt über ein hochmodernes Labor(https://www.asklepios.com/presse/presse-mitteilungen/konzernmeldungen/202112/2021-12-13-Weltpremiere-Asklepios-und-Siemens-Healthineers-installieren-erstes-autonomes-Roboterlabor-fuer-Kliniken~ref=eb4b30af-4bd6-4365-9b67-31baebfb4962~) .Kooperationspartner der Asklepios Laborgesellschaft MEDILYS(https://www.medilys.de/) ist Jedsy (https://jedsy.com/?srsltid=AfmBOorDkJvhXfEyb92lIOz7azL_otcJc7XWaHMY6JjVOGAsHmK4rHBk) , ein in der Schweiz beheimatetes,international erfolgreich agierendes Start-up.Die rein elektrisch und größtenteils autonom fliegenden Transport-Drohnen könnenbis zu vier Kilo Laborproben (im wesentlichen Blutproben) transportieren undwerden ab sofort mindestens einmal täglich zwischen der Asklepios BlomenburgPrivatklinik in Selent und der Asklepios Klinik Bad Oldesloe fliegen. DieFlugzeit auf einer Flughöhe von über 100 Metern beträgt knapp 30 Minuten, wobeiauf der ca. 60 Kilometer langen Strecke kein einziges Haus überflogen wird.Andocken werden die leise fliegenden Transport-Drohnen jeweils an eigens dafürmontierten Halterungen ("Landegeschirr") über den Fenstern, sodass der Zugriffauf das Material ohne zusätzlichen Aufwand möglich ist."Asklepios beweist mit dem ersten regelhaften Einsatz von Drohnen einmal mehrseine enorme Innovationskraft und den Anspruch, in allen für die Verbesserungder Patientenversorgung relevanten Bereichen Vorreiter zu sein. Wir werden dieThemen Digitalisierung und Robotik auch weiterhin mit großem Engagementvorantreiben", sagt Asklepios CEO Joachim Gemmel . Allein in Schleswig-Holsteinhat die Klinik-Gruppe in den vergangenen fünf Jahren Meilensteine gesetzt: mitder Eröffnung des branchenweit größten und modernsten Logistikzentrums (https://