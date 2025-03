AUTO1 Group - Aktie im Rampenlicht - 24.03.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AUTO1 Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +43,88 % bestehen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS-News: AUTO1 Group SE / Key word(s): Miscellaneous Autohero celebrates milestone: more than a quarter million vehicles sold 24.03.2025 / 11:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Autohero celebrates …