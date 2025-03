Berkshire schlägt Mag 7 – so hat Warren Buffett die Tech-Giganten übertrumpft!

Diese Gruppe umfasst die führenden Technologieunternehmen Apple, Alphabet, Nvidia, Microsoft, Tesla, Meta und Amazon. Der Gesamtwert dieser Technologieaktien fiel um 13 Prozent aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten, die durch höhere Zölle und steigende Investitionen in KI während der ersten Monate der Trump-Administration verstärkt wurden. Infolgedessen notieren alle genannten Aktien im Jahr 2025 niedriger.

Die Aktie von Berkshire Hathaway hat im Jahr 2025 eine Erholung von über 15 Prozent verzeichnet und mehrere Rekordhöhen erreicht. Jene schlechtere Performance der Magnificent 7 deutet auf eine Verschiebung der Marktführerschaft hin, da Anleger derzeit defensivere Marktsegmente bevorzugen. Dies wird durch die Stärke von Berkshires umfangreichem Versicherungsunternehmen Geico und einer soliden Bilanz unterstützt.

Tesla verzeichnete dabei den größten Rückgang innerhalb der Magnificent 7 mit einem Verlust von fast 50 Prozent seit seinem Höchststand im Dezember, während Microsoft, der beste Performer der Gruppe, seit seinem letzten Höchststand um 13 Prozent gefallen ist. Auch Apple, an dem Berkshire eine beträchtliche Beteiligung hält, verzeichnete einen Rückgang von 14 Prozent im Jahr 2025.

Berkshire Hathaway hat seine Apple-Anteile im letzten Jahr um zwei Drittel reduziert, was dem Unternehmen erhebliche Verluste erspart hat. Operativ verzeichnete Berkshire Hathaway beeindruckende Gewinne. Der Betriebsgewinn stieg im vierten Quartal um 71 Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar, wobei die Gewinne aus dem Versicherungsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr um 302 Prozent auf 3,4 Milliarden US-Dollar anstiegen. Berkshire Hathaway ist also nach wie vor gut positioniert, um auch in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten zu florieren.

Mag 7 vor Rebound?

Mike Wilson von Morgan Stanley gibt sich derweil zuversichtlich und erwartet eine kommende "handelbare Rallye" für die US-Aktienmärkte, besonders aber für die "Magnificent Seven". Warum? Erstens verbesserten sich die Marktbedingungen nach einem überverkauften Zustand, unterstützt durch positive saisonale Trends und erhöhte Investitionsflüsse am Monats- und Quartalsende, so Wilson.

Zweitens könnten multinationale Unternehmen vom schwächelnden US-Dollar profitieren, was allgemein zu positiven Gewinnrevisionen führen kann. Diese Dynamik sei "ein Grund, warum wir glauben, dass die relative Performance im Vergleich zu internationalen entwickelten Aktien kurz- bis mittelfristig wieder zugunsten der USA ausfallen könnte", so das Morgan-Stanley-Team.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





