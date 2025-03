Gewinne - Anleger hoffen auf maßvollere Zoll-Politik

Guten Morgen Timburg und werte Mitstreiter,auch von meiner Seite nachträglich herzliche Glückwunsche zum Threadgeburtstag!🥂Dieser Thread ist in der Tat eine Ausnahmeerscheinung und alle beteiligen Schreiber können stolz darauf sein, unabhängig ob das Miteinander und/oder die Inhalte früher mal besser waren. Es liegt an uns allen, das aufrecht zu halten.Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob w:o insgesamt nicht mehr das ist was es mal war. Aber dank dieser Plattform habe ich tolle Kontakte geknüpft und Freundschaften geschlossen, die ohne w:o nicht entstanden wären. Dafür bin ich ihnen bis heute dankbar.Das nur am Rande, hier noch was Inhaltliches für alle Aktionäre oder interessierte Beobachter von Alphabet:Beste GrüßeBastianPS: Fast vergessen, aber dank Editierfunktion noch gut zu ergänzen: Lieber Timburg, ich wünsche dir und deiner Frau einen schönen Urlaub in warmen Gefilden.😎