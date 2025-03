FUNKE übernimmt BRIGITTE, GALA und ELTERN von RTL Deutschland (FOTO)

Hamburg / Essen (ots) - Die FUNKE Mediengruppe übernimmt von RTL Deutschland die

Marken BRIGITTE, GALA und ELTERN samt der rund 300 Mitarbeitenden in den

Redaktionen und Verlagsbereichen. Die Titel stehen für hochwertige Inhalte und

hohe Markenbekanntheit im deutschsprachigen Medienmarkt. Der Kauf steht unter

Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.



Julia Becker, Verlegerin und Vorsitzende des Aufsichtsrats der FUNKE

Mediengruppe: "Gut zehn Jahre nach der Übernahme eines Großteils des

Print-Portfolios von Axel Springer handeln wir mit der Übernahme dieser drei

großartigen Marken erneut entsprechend unserer tiefen Überzeugung, dass

unabhängiger Journalismus eine Zukunft hat - und unterstreichen zugleich unsere

Verantwortung, in sicherlich weiterhin herausfordernden Zeiten die Zukunft der

freien Presse aktiv mitzugestalten. Meine Familie und ich werden alles dafür

tun, um in nun noch größerer Formation unseren Beitrag für eine offene und

informierte Gesellschaft zu leisten. Auf die neuen Kolleginnen und Kollegen

freuen wir uns sehr - sie werden einen Heimathafen bei FUNKE finden."





Jesper Doub, für FUNKE Medien National Brands verantwortlicher Geschäftsführer

bei FUNKE: "Wir glauben an starke Marken - und BRIGITTE, GALA und ELTERN sind

herausragende Marken, die nicht nur über eine enorme publizistische Strahlkraft

in Print verfügen, sondern ausgezeichnet auch im Digitalen funktionieren. Es ist

uns eine Freude und Ehre, diese Marken weiterführen zu dürfen."



"Alle drei Marken sind echte 'Love Brands' betont Jochen Beckmann,

FUNKE-Geschäftsführer FUNKE Medien National Brands: "Damit ergänzen wir unser

starkes Portfolio weiter nach dem Motto 'Masse und Klasse'. Wir freuen uns

außerordentlich, BRIGITTE, ELTERN und GALA mit unserer Expertise

weiterzuentwickeln, in Print und Digital, und vom Fachwissen der neuen

Kolleginnen und Kollegen zu profitieren."



Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit FUNKE

im Rahmen unserer Best Owner-Philosophie einen passenden neuen Eigentümer für

BRIGITTE, GALA und ELTERN gefunden haben. Die FUNKE Mediengruppe hat

hervorragende verlegerische Kompetenz im Print- und Publishing-Segment, wodurch

unsere drei starken Marken eine exzellente neue Heimat erhalten und die

Arbeitsplätze unserer Kolleginnen und Kollegen am Standort Hamburg nachhaltig

gesichert werden. Wir sind davon überzeugt, dass FUNKE die Marken erfolgreich in

die Zukunft führen wird."



BRIGITTE, eine der führenden crossmedialen Frauenmarken in Deutschland, gehört

zu den führenden Titeln im Segment der Frauenzeitschriften und bietet spannende

Geschichten, die Frauen interessieren: Mode, Beauty, Kultur, Reise, Job,

Finanzen und Gesundheit - mit erstklassigem Service. Neben Deutschland werden

insgesamt 62 weitere Länder mit der BRIGITTE beliefert. Zudem bietet BRIGITTE

interessante digitale Produkte für die Frauenzielgruppe. Seit mehr als 70 Jahren

steht diese Qualitätsmarke für Empowerment und Haltung, verbindet und inspiriert

so Generationen von Frauen.



Auch das People- und Lifestyle-Magazin GALA verfügt über ein außerordentlich

starkes Digitalangebot. Die Reichweiten beweisen: Schnelligkeit und Exklusivität

werden hier auf einzigartige Weise verknüpft. In ihrer mehr als 30-jährigen

Geschichte besticht die Marke durch spannende News, gut recherchierte

Hintergrundgeschichten und Reportagen, ehrliche Interviews, große Lifestyle- und

Hochglanz-Fotostrecken mit deutschen und internationalen Stars sowie aktuelle

Mode- und Beautytrends.



ELTERN ist eine der wenigen etablierten Marken für Eltern und ist online gut

positioniert mit hohem Wachstumspotenzial. Die Brand ist immer am Puls der Zeit,

macht jungen Müttern und Vätern Mut, begegnet der Zielgruppe auf Augenhöhe.



BRIGITTE, GALA und ELTERN sind in Hamburg ansässig. Sie werden mit den bereits

in Hamburg beheimateten FUNKE-Marken an einem gemeinsamen Standort

zusammenziehen. Die Ad Alliance bleibt weiterhin der Vermarktungspartner für die

Marken BRIGITTE, GALA und ELTERN und der Abo-Vertrieb der Magazine erfolgt auch

in Zukunft über den Deutschen Pressevertrieb (dpv).



